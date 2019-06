10 psích plemien, ktoré najlepšie zvládajú teplo + 10 tých, ktorým najviac škodí

Ľudia sa v lete chladia dúškami ľadovej vody, nadmerným potením alebo klimatizáciou. U psov to ale nie je rovnako jednoduché. Ich život v extrémnych teplotách závisí od pokožky, srsti a množstva energie, ktorú spotrebujú.

Ak chcete psa ochrániť pred negatívnym dopadom vysokých teplôt, mali by ste mu najmä zabezpečiť prostredie s nízkou vlhkosťou. Ako vysvetľuje veterinárka Amara Estradová z Floridskej univerzity, „zvieratá sa zbavujú tepla dychčaním. Ak je prostredie príliš vlhké, nedarí sa im to.“

Nie všetky plemená reagujú na teplo rovnako. Týchto 10 plemien má voči nemu najvyššiu odolnosť.

1. Nemecký krátkosrstý stavač

Zdroj foto: Shutterstock.com/EvaHeaven2018

Nemecký stavač sa využíva v poľovníctve aj polícii. Ide o plemeno, ktoré bolo šľachtené tak, aby dokázalo zachraňovať topiacich sa ľudí. Vďaka krátkej srsti dokáže efektívne znížiť teplotu svojho tela, čo je výhodné najmä v teplom podnebí.

2. Americký vodný španiel

Zdroj foto: Shutterstock.com/Bennett Walker

Španiel, ktorý potrebuje dostatok fyzickej a mentálnej stimulácie, sa vyznačuje dlhšou vlnenou srsťou, ktorá mu prepožičiava ochranu pred vodou aj vplyvmi počasia.

3. Nemecká doga

Zdroj foto: Shutterstock.com/RugliG

Nemecká doga nepatrí medzi fyzicky najaktívnejšie psy, no teplo jej zato rozhodne nevadí. Je to pes, ktorý v zime sám aktívne vyhľadáva teplo ležaním pri krbe alebo radiátore. Nemecká doga rada oddychuje na slnku aj vtedy, keď teploty prekračujú 30 stupňov Celzia.

4. Borderská kólia

Zdroj foto: Shutterstock.com/LSphotoCZ

Borderské kólie milujú pohyb, kvôli čomu sa príliš nehodia do malých bytov. Hoci ide o mimoriadne inteligentné plemeno, je to zároveň pes, ktorý potrebuje výcvik, preto bude skvelým spoločníkom zvlášť pre profesionála. Kólia, ktorá je zvyknutá na teplo, si pestuje odolnosť najmä častou fyzickou aktivitou.

5. Austrálsky dobytkársky pes

Zdroj foto: Shutterstock.com/Richard Peterson

Kólia aj austrálsky dobytkársky pes patria k ovčiarskym psom. To znamená, že energie majú na rozdávanie. Toto plemeno je skvelým spoločníkom na túrach a okrem teplého prostredia sa skvele hodí aj na miesta s častým výskytom dažďových zrážok, pred ktorými ho chráni odolná srsť.

6. Airedalský teriér

Zdroj foto: Shutterstock.com/jarobike

Okrem vysokého intelektu sa airedalský teriér vyznačuje aj nadmerným záujmom o fyzickú aktivitu. Vďaka značnej výdrži dokáže prekonať aj najväčšie horúčavy, hoci vystavovanie na priamom slnku mu škodí. Airedalský teriér dobre zvláda aj zimné počasie.

7. Zlatý retríver

Zdroj foto: Shutterstock.com/SasaStock

Ak hovoríme o psoch, ktoré sa hodia do rodiny, určite musíme spomenúť zlatého retrívra. „Retrívry sú veľmi inteligentné a spoločenské psy, ktoré si obvykle veľmi dobre rozumejú s inými plemenami,“ hovorí Estradová. Tieto psy takisto milujú pohyb, a sú zvyknuté na horúčavy.

8. Retríver zo zálivu Chesapeake

Zdroj foto: Shutterstock.com/Zuzule

Ak chcete, aby bol váš retríver zo zálivu Chesapeake poslušný, musíte ho podrobiť náročnému výcviku, ktorý je prevažne doménou skúsených trénerov. Vďaka silnej vôli je pes z tohto plemena dobrým pátračom v extrémnych podmienkach. Srsť mu zas zaručuje vysokú odolnosť voči vode v akomkoľvek skupenstve.

9. Labradorský retríver

Zdroj foto: Shutterstock.com/Teemu Tretjakov

Hravosť a odolnosť labradorov sa vie postarať o ich výdrž aj v tých najhorších podmienkach, no prítomnosť blízkej vodnej plochy, v ktorej môžu relaxovať, im určite padne vhod. Ide o psy, ktoré sa zdanlivo nikdy neunavia a rady vyhľadávajú nové dobrodružstvá.

10. Americký líščí pes

Zdroj foto: Shutterstock.com/HC Kim

Americký líščí pes sa hodí do bytu aj do záhrady. Hoci má srsť s krátkymi chlpmi, takže vie dobre odolávať vysokým teplotám, pobytu na priamom slnku by sa mal vyhnúť.

Na záver vám prinášame prehľad psov, ktoré najhoršie znášajú vysoké teploty. Úpal hrozí predovšetkým psom s „plochou“ tvárou bez dlhého pysku. Extra dávku starostlivosti dožičte aj chlpáčom s hustou srsťou.

Teplo najhoršie zvládajú tieto plemená: