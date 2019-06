10 znakov toho, že vám chýba jód. Následky deficitu môžu byť fatálne

Jód je nevyhnutný pre náš život, pretože je kľúčovou zložkou potrebnou na produkciu hormónov štítnej žľazy. Naše telo nie je schopné produkovať jód samo o sebe, preto musíme konzumovať potraviny bohaté na tento prvok. Patria medzi ne morské riasy, slivky, vajcia a mliečne výrobky. Nedostatok jódu môže viesť k rôznym nepríjemným symptómom a keď sa nelieči, môže byť príčinou ešte závažnejších ochorení, ako je rakovina alebo srdcové zlyhanie.

Pozrime sa preto na najčastejšie príznaky nedostatku jódu, ktoré by ste nemali ignorovať. Ak máte niektorý z týchto príznakov, naplánujte si návštevu u svojho lekára, aby ste zistili presný dôvod.

Problémy s vlasmi a pokožkou

Nadmerné vypadávanie vlasov a suchá svrbivá pokožka môže signalizovať, že potrebujete jód. Pomáha regulovať vlhkosť pokožky, stimuluje hojenie poranení a jaziev a dokonca spomaľuje tvorbu vrások. Tento prvok je tiež dôležitý pre dlhé a lesklé vlasy. Tajomstvo spočíva v jeho schopnosti podporovať regeneráciu vlasového folikulu a chrániť ho pred infekciou.

Citlivosť na chlad

Vonku je teplo, no vy sa aj tak zabalíte do deky. Stále sa sťažujete, že je vám zima, zatiaľ čo ostatní nosia krátke tričká. Ak ste citliví na chlad, môžete trpieť nedostatkom jódu, pretože tento deficit vedie k spomaleniu metabolizmu. Výsledkom je, že naše telá produkujú menej energie, čo nám odoberá teplo.

Náhly nárast hmotnosti

Pomalý metabolizmus by nebol taký nežiaduci, ak by citlivosť na chlad bola jeho jediným príznakom. Ale nanešťastie, pomalý metabolizmus spôsobuje aj priberanie na váhe. Naše telo spaľuje menej kalórií ako obvykle, aj keď nemeníme naše stravovacie návyky. Výsledkom je, že zvyšok kalórií sa ukladá do tukov.

Únava a slabosť

Štúdie ukázali, že tento problém trápi približne 88% ľudí s nízkymi hladinami hormónov štítnej žľazy. Ak spozorujete, že veci, ktoré ste predtým robili bežne, sú pre vás teraz vyčerpávajúce, ale máte dostatok spánku a nemáte tendenciu sa prepracovať, potom môže byť váš problém nedostatok jódu. Neustála únava je ďalší príznak spomaleného metabolizmu v dôsledku deficitu jódu.

Problémy s učením a pamäťou

Podľa štúdie z roku 2014 ľudia s nižšou hladinou hormónov štítnej žľazy majú menší hipokampus. To je časť nášho mozgu, ktorá riadi dlhodobú pamäť. Preto nedostatok jódu môže spôsobiť, že učenie a zapamätanie si vecí bude pre vás náročné. Pomalý metabolizmus navyše ovplyvňuje schopnosť mozgu spracovávať informácie a účinne na ne reagovať.

Depresia a úzkosť

Často si myslíme, že intenzívna úzkosť a depresia môžu byť spôsobené len fyziologickými problémami. Vedci však potvrdili, že existuje spojenie medzi depresiou a poruchami štítnej žľazy. Ak spozorujete, že sa cítite viac depresívne ako obvykle, navštívte svojho lekára, aby ste vylúčili vážne problémy a aby ste dostali vhodnú liečbu.

Napuchnutý krk

Opuch v oblasti krku sa zvyčajne nazýva struma a dochádza k nemu pri abnormálnom zväčšení štítnej žľazy. Keď naše telo nemá dostatok jódu, štítna žľaza nie je schopná produkovať dostatok hormónov a snaží sa absorbovať prvok z krvi. Tento proces spôsobuje, že sa bunky množia a rastú viac ako obvykle, následkom čoho nám krk opuchne.

Problémy súvisiace s tehotenstvom

Tehotné ženy musia tomuto problému venovať osobitnú pozornosť, pretože musia pokryť nielen ich vlastnú potrebu jódu, ale aj potrebu dieťaťa. Hormóny štítnej žľazy sú pre plod veľmi dôležité. Ich deficit má negatívny vplyv na vývoj a inteligenciu dojčiat. Okrem toho pri nedostatku jódu existuje vyššie riziko potratu.

Bradykardia

Nedostatok jódu je tiež spojený so srdcovými problémami. Konkrétne vedie k bradykardii, čo je stav, pri ktorom je srdcová frekvencia abnormálne nízka. Pri tomto stave človek zažíva nevoľnosť alebo závraty a mdloby.

Zápcha

Nedostatok hormónov štítnej žľazy v dôsledku deficitu jódu môže ovplyvniť aj náš tráviaci systém. Vedecká literatúra potvrdzuje, že tento deficit vedie k zníženiu aktivity žalúdka a hrubého čreva. Preto niektorí ľudia zažívajú zápchu, keď nemajú dostatok jódu. Ak vylučujete stolicu menej ako 3-krát za týždeň, mali by ste navštíviť lekára.