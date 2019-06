Zahraničná automobilka zruší v Európe do konca roka 2020 približne 12.000 pracovných miest

Sme rodina: Elektrina by v roku 2020 mala zdražieť o 20 %, nevidíme na to dôvod

Elektrická energia by mala v budúcom roku zdražieť o 20 %, štát by mal pritom regulovať ceny tak, aby podobné skoky nenastali. Skonštatoval to predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.