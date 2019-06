V dovolenkovom raji došlo k bombovým útokom

K dvom mohutným výbuchom došlo vo štvrtok v centre tuniskej metropoly Tunis. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Mirror.

Dvaja samovražední útočníci sa vyhodili do vzduchu v hlavnom meste Tuniska. Najmenej jeden človek zahynul a ďalších deväť osôb utrpelo zranenia.

Potom, čo jeden útočník zasiahol policajné auto, druhý sa odpálil pred budovou veliteľstva protiteroristickej brigády v okrajovej časti tuniskej metropoly. V tomto prípade obete hlásené neboli.

Prvý útok bol zameraný na policajné auto na ulici Charlesa de Gaulla vo vzdialenosti približne 100 metrov od francúzskeho veľvyslanectva.

Podľa ministerstva vnútra bol jeden policajt zabitý a najmenej jeden ďalší dôstojník a niekoľkí civilisti boli zranení pri prvom výbuchu.

Na mieste incidentu zasahuje polícia záchranári a hasiči.

#Update: Security forces are now saying at least 3 people injured and 2 people in critical condition, after 2 suicide bombers exploded near the French embassy Habib Bourguiba Street, and the anti Terror HQ in Al-Gorjani in #Tunis in the country of #Tunisia. Video from Facebook. pic.twitter.com/wFnGJmGWD2