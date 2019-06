Kuchárka infikovala viac ako 50 ľudí smrteľnou chorobou, jej príbeh šokoval lekárov

Mary Mallonová dostala prezývku Týfusová Mary po tom, ako 51 ľudí infikovala brušným týfusom, no sama sa cítila zdravo. Jej prípad ukázal, že ľudia môžu byť nositeľmi nebezpečnej infekcie a zároveň nemusia trpieť žiadnymi príznakmi. Príbeh tejto ženy fascinuje lekárov aj verejnosť aj viac ako 80 rokov po jej smrti. Mary skutočne verila, že bola nevinná, no v nútenej izolácii musela stráviť 26 rokov na ostrove.

Kuchárka so smrteľnou infekciou

Mary Mallonová sa narodila v roku 1869 v jednej z najchudobnejších štvrtí Severného Írska. Keď mala okolo 14-15 rokov, emigrovala do Spojených štátov, kde začala pracovať ako kuchárka pre bohaté rodiny. Mary varila veľmi dobre a jej zamestnávatelia nemali dôvod sa sťažovať.

Od roku 1900 do roku 1907 pracovala ako kuchárka pre 7 rodín. V Mamaronecku, kde pracovala, sa do 2 týždňov rozšíril týfus. Mary sa presťahovala na Manhattan, a v rodine, pre ktorú pracovala, sa objavila horúčka a hnačka. Ďalšia zo služobníčok následne zomrela. Choroba ju nasledovala všade: v rodine právnika ochorelo 7 z 8 ľudí, a v inom dome 10 z 11 ľudí, ktorí tam žili. Mary pomáhala starať sa o chorých ľudí a nemala tušenie, že sama je príčinou nákazy. Následne pracovala pre ďalšie 3 rodiny, ale situácia sa stále opakovala.

Mary čelila problémom v dome Charlesa Warrena, bohatého newyorského bankára. Warren si prenajal dom v zálive Oyster, kde zamestnal Mary. Keď sa 6 ľudí nakazilo týfusom, spoločnosť bola šokovaná. Choroba sa v tej dobe objavovala v zálive, no bola považovaná za chorobu chudobných. Majiteľ domu sa bál, že nebude môcť prenajímať dom a najal si výskumníka menom George Soper, aby vyšetril tento prípad.

Žena si neumývala ruky pred varením

Soper skúmal systém zásobovania vodou aj mäkkýše, ktoré boli podávané na večeru, no tam zdroj nákazy nenašiel. Začal uvažovať nad tým, že Mallonová mohla byť pôvodcom, no vzhľadom k tomu, že vysoké teploty potrebné na varenie potravín by zabili baktérie, Soper nemohol nájsť žiadny presvedčivý dôkaz. Odpoveď našiel v jednom z najobľúbenejších dezertov, ktoré Mary pripravovala - zmrzlinu so surovými broskyňami.

Baktérie prežili v zmrzline s broskyňami, Foto: Nataliia Leontieva/Shutterstock.com

V tom čase to bol senzačný objav, pretože nikto nevedel, že zdravý človek môže byť zdrojom nákazy. Aby sa ubezpečil, že má pravdu a zabránil ďalšiemu šíreniu infekcie, snažil sa ženu nájsť. Mary však často menila zamestnávateľov a nezanechala žiadnu adresu, takže bolo ťažké ju nájsť. Soperovi sa to podarilo až po druhom prípade úmrtia mladej ženy z bohatej rodiny.

Keď Soper našiel Mary, snažil sa ju presvedčiť, aby sa podrobila testom. Nahnevaná žena ho napadla veľkou kuchynskou vidlicou. Soper musel utiecť a keď sa vrátil spolu s lekárom, Mary ich znova poslala preč. Ženu museli nakoniec odviezť do nemocnice piati policajti. Mary však bola presvedčená, že neurobila nič zlé.

Lekári odobrali vzorky a našli baktérie Salmonella Typhi. Počas vypočúvania sa zistilo, že Mary si nezvykla umývať ruky pred varením, pretože to nepovažovala za dôležité.

Karanténa na ostrove

Mallonovú držali v izolácii po dobu 3 rokov na klinike umiestnenej na ostrove North Brother. Jediný tvor, s ktorým v bungalove žila, bol pes. O dva roky neskôr Mary podala žalobu na ministerstvo zdravotníctva, ale súd jej žiadosti nevyhovel. Mallonová mala dobrý dôvod sa hnevať, pretože jej vzorky, ktoré boli odoslané do laboratória, nevykazovali žiadne príznaky ochorenia a Mary zjavne bola v remisii. V tomto prípade bola karanténa nezákonná.

O 3 roky neskôr sa rozhodlo o jej prepustení za podmienky, že prestane pracovať ako kuchárka. Mary súhlasila. Po jej prepustení Mallonová pracovala v práčovni, no toto zamestnanie nebolo tak dobre platené. Preto sa rozhodla zmeniť si meno a vrátila sa k predchádzajúcej práci. Ďalších 5 rokov šírila chorobu, kým sa nedostala do pôrodnice. Potom, čo bolo infikovaných 25 ľudí a 2 zomreli, Mary bola odhalená a opäť sa ocitla vo väzbe.

Po tom, čo v roku 1932 utrpela mŕtvicu strávila Mary 6 rokov v nemocnici na North Brother Island. Posledná karanténa na ostrove trvala 23 rokov až do jej smrti. Žena mohla pracovať ako zdravotná sestra a umývať skúmavky v nemocnici s pacientmi s tuberkulózou. Stala sa tak trochu celebritou a médiá s ňou často viedli rozhovory. Všetkým bolo povedané, aby si od nej nezobrali ani vodu. Mary zomrela na zápal pľúc v roku 1938.

Keďže žena menila mená aj pracoviská, stále nie je známe presné číslo obetí týfusu. Mnohé zdroje tvrdia, že infikovala okolo 50 ľudí. Podľa Soperových poznámok však bolo infikovaných až 122 ľudí a 5 zomreli.

Aj napriek jej činom sa na Mary páchala aj istá nespravodlivosť. Po prvé, keď zomrela, zdravotní pracovníci našli 400 asymptomatických prenášačov Salmonella Typhi, ale žiadny z nich nebol poslaný do nútenej karantény.

Po druhé, lekári sa ani nepokúšali vysvetliť žene, aká bola nebezpečná, ale bola pravidelne nútená podrobiť sa vyšetreniam. Dokonca sa ju snažili presvedčiť, aby podstúpila operáciu žlčníku, ktorá však mohla byť mimoriadne nebezpečná a nemala by vplyv na prenášanie choroby.