Sme rodina: Elektrina by v roku 2020 mala zdražieť o 20 %, nevidíme na to dôvod

DNES - 11:51

Bratislava Správy » Ekonomické



Elektrická energia by mala v budúcom roku zdražieť o 20 %, štát by mal pritom regulovať ceny tak, aby podobné skoky nenastali. Skonštatoval to predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Ceny elektrickej energie pre domácnosti a malých podnikateľov by mali od budúceho roku narásť o neuveriteľných 20 %,“ tvrdí Kollár. Dôvodom má byť podľa neho regulačný vzorec, ktorý stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podotkol, že primeraná cena by mala byť dostupná pre každého, pričom elektrická energia je pre ľudí jednou z najväčších položiek. Poukázal na to, že ÚRSO vychádza z trhových cien, mal by pritom podľa jeho slov vychádzať z primeraných cien. Hnutie tak požaduje, aby regulačný úrad stanovoval ceny za dodávku elektrickej energie nie za trhové, ale primerané ceny. Problém je podľa neho aj v cenových rozhodnutiach za distribučné poplatky. Ide o distribučný poplatok s názvom cena za istič. Podľa Kollára dochádza k tomu, že za rovnaký objem energie platia inak občania na východe a inak na západe Slovenska. „Chcem vyzvať ÚRSO, aby urýchlene začal konať a prehodnotil vo svojich cenových rozhodnutiach distribučný vzorec pre trojfázový istič na celom území SR,“ zdôraznil Kollár. Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz v reakcii uviedol, že „ÚRSO ako nezávislá a odborná inštitúcia nekomentuje účelové vyjadrenia politikov, najmä keď sú to úplné nezmysly“. Zdieľať tento článok na Facebooku