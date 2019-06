Na rozvoj okresu Michalovce pôjde 1,6 milióna eur

Na tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Richard Raši (Smer-SD).

Dôvodom je veľkosť okresu a počet obyvateľov žijúcich v ňom. „Okres Michalovce má viac ako 111.000 obyvateľov, preto sme priamo na rokovaní vlády rozhodli tento milión eur navýšiť na základe potrieb, ktoré boli definované priamo na rokovaní vlády,“ vysvetlil rozhodnutie Raši.

Celkovo tak vláda v okrese finančne podporí 71, a nie plánovaných 63 projektov. V prípade troch pôvodných aktivít došlo len k zvýšeniu dotácie (chodníky a miestne komunikácie v Horovciach, Trnave pri Laborci a Veľkých Kapušanoch).

Najviac financií zostane v Michalovciach, 200.000 eur pôjde na vybudovanie križovatky Hollého ulica – Sládkovičova ulica – Partizánska ulica. Mestu dodatočne priklepli aj prostriedky na vybudovanie kruhovej križovatky pred hotelom Družba a Michalovce budú môcť vybudovať aj futbalové ihrisko s umelou trávou pri Základnej škole VI.

„Veľmi ma potešilo, že vláda schválila príspevok na ďalšiu križovatku, ktorá je dnes v Michalovciach najnebezpečnejšia, a to je križovatka pri hoteli Družba, ktorá by sa čoskoro mohla začať stavať. Mala by byť svetelná a mala by byť prestavaná v takom rozsahu, aby tam už k tragédiám nedochádzalo,“ zhodnotil pridelenú finančnú pomoc primátor mesta Viliam Zahorčák s tým, že keďže sú Michalovce európskym mestom športu na rok 2019, uvítal aj dotáciu na rozvoj športovej infraštruktúry. Zároveň skonštatoval, že o ďalšiu finančnú výpomoc do tejto oblasti od štátu sa bude mesto uchádzať aj v budúcnosti.

Z pôvodného balíka pre okres získalo mesto Strážske čiastku 50.000 eur na obnovu klziska, Veľké Kapušany 75.000 eur na rekonštrukciu námestia s výstavbou okružnej križovatky.

Väčšina príspevkov pre obce je určená ne rekonštrukcie verejných budov, chodníkov a miestnych komunikácií. Sumu 20.000 eur na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií získali obce Ižkovce, Malé Raškovce a Oborín. Za rovnaký balík budú môcť v Budinciach zrekonštruovať kultúrny dom, šatne na futbalovom ihrisku v obci Krišovská Liesková, v Maťovských Vojkovciach postaviť javisko, v Ptrukši rozšíriť verejné osvetlenie, vo Vojanoch zvýšiť energetickú účinnosť budovy obecného úradu a v Zemplínskych Kopčanoch zrealizovať vybudovanie ústredného kúrenia v budove obecného úradu.

Na realizáciu svojich projektov získali od vlády vďaka akčnému plánu financie v rozmedzí od 1000 do 5000 eur i záujmové združenia a cirkvi pôsobiace v okrese.

Medzi dodatočne podporené projekty patrí nezisková organizácia v Klokočove prevádzkujúca školu pre deti s autizmom, športový klub Zemplín Michalovce, Matica slovenská, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a jazdecký klub Milénium. V rámci 600.000-eurového zvýšenia sa tiež uvoľnili financie na riešenie havarijného stavu miestnych komunikácií v obci Veľké Raškovce.

Finančné prostriedky majú byť uvoľnené do 31. augusta.