Pri dopravných zápchach vodiči často strácajú trpezlivosť a tí menej zodpovední sa dokonca uchyľujú k nebezpečným manévrom, ktoré ohrozujú všetkých účastníkov premávky. Video z Garlandu v Texase zachytáva vodiča vozidla Toyota Tundra, ako sa snaží dostať zo zápchy cez pruh, do ktorého nepatrí.

Vodič Toyoty si myslel, že sa môže zaradiť do pruhu vyhradeného pre vozidlá, v ktorých cestuje viac ako jeden pasiažer. Vodič, ktorý však bol vo vozidle sám, bez pohľadu do spätného zrkadla vošiel do pruhu, v ktorom je maximálna povolená rýchlosť 110 km/h. Prichádzajúci vodič vozidla Ford sa preto nedokázal vyhnúť kolízii a po náraze ho vyhodilo do vzduchu. Obidve vozidlá ostali stáť v prednostnom pruhu, zatiaľ čo ostatné autá v kolóne ich míňali.

Video: Netrpezlivý vodič spôsobil hrozivú kolíziu