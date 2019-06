SaS vyzvala Matečnú na zapracovanie smernice o dvojakej kvalite do zákona

Do slovenskej legislatívy je potrebné čo najskôr zapracovať upravenú európsku smernicu, ktorá hovorí o dvojakej kvalite potravín. Len vtedy sa totiž dá oprieť o to, či výrobca spotrebiteľov klame alebo nie. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičnej SaS Richard Sulík.

„Odkedy bola prijatá tá smernica, tak je zakázané v jednom balení mať rôzne produkty," opísal s tým, že teraz je potrebné už len preniesť smernicu do národnej legislatívy. Ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS) podľa Sulíka liberáli už vyzývali, aby v tomto zmysle predložila zákon, doposiaľ sa tak nestalo. „Tak ju vyzývam opäť, aby najneskôr na septembrovú schôdzu takýto zákon predložila, pretože až vtedy sa dá oprieť o to, či nejaký výrobca klame spotrebiteľov tým, že do jedného a toho istého balenia balí produkty rôznej kvality a, samozrejme, tej horšej, nižšej kvality posúva na východný trh," podotkol predseda SaS. Momentálne sa však podľa jeho slov nejaví, že by sa tak dialo. Poznamenal, že správa Európskej únie (EÚ), ktorá zahŕňala porovnanie vo viacerých štátoch, konštatuje, že rovnaké balenie s iným obsahom bolo v 9 % prípadov „ani tam nevieme, či tam išlo o klamlivú činnosť". V tomto smere podľa neho zlyháva aj Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS zameriava na pôdohospodárstvo, skonštatovala, že do júla minulého roka ŠVPS na webovej stránke odkazovala, že pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky, kompetentná je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Ako dodala, kompetenciu v prípade nekalých praktík pre potraviny má v zmysle zákona ŠVPS. Podľa Halgašovej bolo ignorované množstvo spotrebiteľov. SOI podľa Sulíka odstúpila na ŠVPS za minulý rok 211 podnetov. ŠVPS zároveň podľa neho informovala o tom, že za 12 rokov od účinnosti zákona o ochrane spotrebiteľa eviduje 163 podaní. Upozornil, že je potrebné zistiť, kde končia podnety a začať ich vybavovať.