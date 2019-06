Kollár je s novou kandidátkou na sudkyňu ÚS spokojný

„Je to koaličná kandidátka, takže stranícka afinita je tam zjavná,“ poznamenal Dostál. Zvolenie jedinej kandidátky je tiež podľa neho dôkazom, že vládne strany Ústavný súd neberú vážne. Kollár zas nezvolenie piatich mien, na ktorých sa Smer-SD, SNS a Most-Híd dohodli, vníma ako znak, že koalícia nefunguje. „Keď sú na niečom dohodnutí, malo by to platiť,“ myslí si. Zopakoval tiež, že Sme rodina bude podporovať verejnú voľbu kandidátov.

Keďže sa v utorok poslancom nepodarilo zvoliť potrebný počet kandidátov na ústavných sudcov, bude ďalšia voľba, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri. O tom, že by mala byť verejná už hovoril predseda SNS Andrej Danko aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Poslanci Smeru-SD to zatiaľ odmietajú. Verejnú voľbu by podľa svojich slov privítala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 14 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte štyria.

Troch sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.