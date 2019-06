Poplatky pri zmene priezviska po uzavretí manželstva sa majú zrušiť

Počíta s tým novela zákona o správnych poplatkoch, ktorú v utorok schválilo plénum. Novelu zákona predložil do parlamentu predseda Smeru-SD Robert Fico a jeho podpredseda Juraj Blanár.

„Návrh zákona má za cieľ podporiť vytváranie tradičných foriem rodiny a uľahčiť finančnú situáciu manželov, a to oslobodením od správnych poplatkov za úkony alebo konania podliehajúce poplatkovej povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch, ale i súdneho poplatku podľa zákona o súdnych poplatkoch (zápis zmien do obchodného registra), ktoré bezprostredne súvisia s uzatvorením manželstva a následne zmenou priezviska jedného z manželov v dôsledku uzatvorenia manželstva," vysvetlili v návrhu poslanci Smeru-SD. Od poplatkov majú byť oslobodené úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva, to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.

Pôjde podľa nich teda o bezplatné vydanie všetkých druhov dokladov, o vydanie ktorých osoby požiadajú v dôsledku zmeny priezviska po uzavretí manželstva, a tiež o zápis zmeny v obchodnom registri.

Poslanci pripomínajú, že v súčasnosti sa napríklad za vydanie občianskeho preukazu platí 4,50 eura, za vydanie cestovného pasu 33 eur. Vodičský preukaz či medzinárodný vodičský preukaz takto stojí 6,50 eura. Tri eurá sa platia zas napríklad za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení. Súčasný zákon hovorí aj o ďalších poplatkoch.