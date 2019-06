Na Slovensko bolo dovezené mäso so salmonelou. Našli ho v tejto prevádzke

Na Slovensko bolo znovu dovezené mäso kuracie mäso so salmonelou. Krajinou pôvodu salmonelového mäsa bolo Poľsko. Upozornili na to slovenskí kontrolóri prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) minulý piatok. Chladené kuracie prsia obsahovali baktérie Salmonella enterica, ktorá sa zaraďuje medzi patogénne, a teda pre človeka nebezpečné, formy.



„Mäso bolo dovezené do prevádzky Mäso-údeniny v Námestove,“ upresnil pre Hospodárske noviny šéf Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Išlo o 60 kilogramov mäsa od poľského výrobcu Kubex. Keďže mäso bolo tesne pred uplynutím exspirácie, v čase, keď naši kontrolóri prišli na to, že obsahovalo salmonelu, bolo už zjedené.