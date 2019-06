Ako prirodzene znížiť kyselinu močovú v tele

Abnormálne vysoké hladiny kyseliny močovej so sebou typicky prinášajú ochorenie známe ako dna. Kyselina močová tvorí kryštály v kĺboch v nohách a palcoch, čo spôsobuje silné a bolestivé opuchy.

Niektorí ľudia potrebujú na liečbu dny užívať lieky, no aj diéta a zmeny životného štýlu môžu pri tomto stave pomôcť. Zníženie kyseliny močovej môže znížiť riziko dny a môže dokonca zabrániť komplikáciám u ľudí s týmto stavom.

Riziko dny však závisí od viacerých faktorov a aj ľudia s dobrou životosprávou môžu dostať dnu. Svoju úlohu zohráva genetika a vyššie riziko majú aj ženy po menopauze a ľudia s obezitou. Dôležitá je preto prevencia a pravidelné prehliadky u lekára. Tu je osem prirodzených spôsobov, ako znížiť hladiny kyseliny močovej, aby ste sa vyhli vážnym komplikáciám.

1. Obmedzte potraviny bohaté na purín

Puríny sú zlúčeniny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v niektorých potravinách. Telo pri rozklade purínov produkuje kyselinu močovú. Proces metabolizácie potravín bohatých na purín tak môže viesť dne z vysokých hladín kyseliny močovej.

Potraviny s vysokým obsahom purínov zahŕňajú:

divinu

pstruh, tuniak, treska, sardinky, sardely, mušle a sleď

alkohol, vrátane piva

potraviny s vysokým obsahom tuku, ako napríklad slanina, mliečne výrobky a červené mäso (vrátane teľacieho mäsa)

vnútornosti

sladké potraviny a nápoje

Mierne vyššie hladiny purínov obsahujú aj ostatné druhy mäsa a morských plodov.

2. Jedzte viac potravín s nízkym obsahom purínov

Ak vymeníte potraviny s vysokým obsahom purínov za jedlá s nízkou hladinou purínov, dokážete dostať pod kontrolu aj svoje hladiny kyseliny močovej. Medzi ideálne potraviny patria:

mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku a bez tuku

arašidové maslo a väčšina orechov

väčšina ovocia a zeleniny

káva

celozrnná ryža, chlieb a zemiaky

3. Vyhnite sa liekom, ktoré zvyšujú hladiny kyseliny močovej

Niektoré lieky môžu zvýšiť hladiny kyseliny močovej. Patria sem:

diuretiká, ako je furosemid a hydrochlorotiazid

lieky, ktoré potláčajú imunitný systém, najmä pred alebo po transplantácii orgánov

nízke dávky aspirínu

Lieky, ktoré zvyšujú hladiny kyseliny močovej, však môžu byť dôležité pre iné zdravotné podmienky, preto je dôležité užívanie liekov konzultovať s lekárom.

4. Udržiavajte zdravú telesnú hmotnosť

Obezita zvyšuje riziko dny, najmä u ľudí mladšieho veku. Nadváha tiež zvyšuje riziko metabolického syndrómu. To môže zvýšiť krvný tlak a cholesterol a zároveň zvýšiť riziko srdcových ochorení. Zatiaľ čo tieto účinky sú škodlivé samé osebe, nadváha má tiež súvislosť s vyšším rizikom zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi, čím sa zvyšuje riziko dny.

Rýchly úbytok hmotnosti, najmä ak sa vyskytne v dôsledku pôstu, však môže zvýšiť hladiny kyseliny močovej. Preto by sa ľudia mali zamerať na dlhodobo udržateľné zmeny, ako je napríklad zvýšenie aktivity, konzumácia vyváženej stravy a výber potravín bohatých na živiny.

5. Vyhnite sa alkoholu a sladkým nápojom

Vysoká spotreba alkoholu a sladkých nápojov, ako sú limonády a sladené šťavy, súvisí so zvýšeným rizikom vzniku dny. Alkohol a sladené nápoje pridávajú do stravy aj nepotrebné kalórie, čo môže spôsobiť zvýšenie telesnej hmotnosti a metabolické problémy.

6. Pite kávu

Niektoré výskumy naznačujú, že u ľudí, ktorí pijú kávu, je menšia pravdepodobnosť vzniku dny. Napríklad analýza z roku 2010 zistila, že s rastúcou spotrebou kávy sa riziko dny znížilo. Ženy, ktoré vypili 1 až 3 šálky kávy denne, mali o 22% nižšie riziko dny v porovnaní s tými, ktoré nepili kávu. Ženy, ktoré konzumovali viac ako 4 šálky kávy denne, mali o 57% nižšie riziko vzniku tohto stavu.

Množstvo iných štúdií tiež spojilo spotrebu kávy s nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Systematický prehľad a metaanalýza dlhodobej spotreby kávy z roku 2014 ukázali, že ľudia, ktorí vypili 3 - 5 šálok kávy denne, mali najnižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Keďže ľudia s dnou majú vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení, pitie kávy môže pomôcť zlepšiť ich celkové zdravie. Káva však zvyšuje riziko chronického ochorenia obličiek a pravdepodobnosť zlomenín kostí u žien, preto je dôležité diskutovať o možných rizikách a prínosoch s lekárom.

7. Užívajte vitamín C

Užívanie vitamínu C môže znížiť riziko dny. Výskum z roku 2011 zistil, že vitamín C výrazne znižuje hladiny kyseliny močovej v krvi. Vitamín C nedokáže priamo liečiť dnu, no dokáže jej predchádzať znižovaním hladiny kyseliny močovej.

8. Jedzte čerešne

Výskum naznačuje, že čerešne môžu znížiť symptómy dny, najmä u ľudí s rodinnou anamnézou ochorenia. Štúdia z roku 2012 so 633 účastníkmi s dnou zistila, že konzumácia čerešní po dobu 2 dní znížila riziko záchvatu dny o 35%.

Tento efekt pretrvával aj vtedy, keď výskumníci kontrolovali rizikové faktory, ako je vek, pohlavie, konzumácia alkoholu a používanie diuretík alebo liekov proti dne. U ľudí ktorí tiež užívali allopurinol, liek proti dne, kombinácia lieku a čerešní znížila riziko ďalšieho komplikácií z dny o 75%.