Horúčavy môžu spôsobiť vzbĺknutie auta, dôležitá je prevencia

Prevenciou môže byť podľa odborníka správne parkovanie, pravidelné čistenie a údržba motora aj predchádzanie rizikovým situáciám. Pri horúčavách je dobré vyhnúť sa parkovaniu na suchých trávnatých priestranstvách, ktoré sú väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.

„Pri umývaní a starostlivosti o auto by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje na to operačno-technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič. Usadený prach, nečistoty a mastnota môžu v kombinácii s vysokými teplotami a prehriatym motorom vytvoriť podmienky na vznik požiaru. Dôležitá je tiež kontrola izolácie a svoriek prichytávajúcich elektroinštaláciu.

Na palubnej doske by sa dlhodobo nemali nechávať predmety, na ktoré vplýva slnečné svetlo a teplota, napríklad sklené veci, ako sú okuliare.

Vodiči by si mali podľa Ivaniča v rámci prevencie doplniť výbavu auta o hasiaci prístroj, prípadne hasiace rúška do auta. „Ak počas jazdy spozorujete dym spod kapoty, okamžite zastavte na krajnici a vypnite motor,“ radí. „Veľmi dôležité je dať si pozor a neotvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou otočenou k autu, nahnali by ste tým do priestoru motora vzduch, čím by ste len podporili vznik ohňa, prípadne ho zintenzívnili, alebo si dokonca spôsobili nepríjemné popáleniny,“ dopĺňa Ivanič. V prípade vzniku ohňa ho treba uhasiť hasiacim prístrojom.