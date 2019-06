Tomáš verí, že nebude potrebné 5. kolo voľby kandidátov na sudcov ÚS

Dúfa, že piate kolo volieb potrebné nebude. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Spoluzodpovednosť za zdĺhavý proces voľby má podľa neho NR SR aj Kancelária prezidenta SR. Predseda OĽaNO Igor Matovič nesúhlasí.

„Nie je to ideálny stav, nie je to udržateľný stav, ale máme navolených 13 kandidátov. Pevne verím, že sa podarí dovoliť už potrebný počet kandidátov. Pevne verím, že sa to podarí a že už nebude potrebné piate kolo,“ vyhlásil Tomáš. Poznamenal, že ak ale bude potrebné piate kolo, tak bude. „Bol by som veľmi rád, aby sa ten proces voľby už ukončil,“ skonštatoval Tomáš. Podľa Matoviča však celá zodpovednosť leží na vládnej koalícii. Tá je podľa neho rozhádzaná a nevie sa dohodnúť. „Vy máte väčšinu a vo vašich rukách bolo, aby ste navolili kandidátov na ústavných sudcov,“ podotkol šéf OĽaNO, ktorý aj v súvislosti s voľbou ústavných sudcov hovorí zároveň o finálnom úpadku moci Roberta Fica.

Diskutujúci sa vyjadrili aj k vnútrostraníckym veciam. Na margo odchodu piatich poslancov z klubu OĽaNO sa Matovič nechal počuť, že citeľná strata by to bola v prípade, keby odchádzalo päť silných poslancov. Odchádzajú štyria ľudia, ktorí by nemali žiadnu šancu prekrúžkovať sa z konca kandidátky. „A hľadajú si teplý flek, aby ich niekto do parlamentu znova vyniesol. Odchádza Veronika Remišová, ktorej odchodu nám je ľúto. Ale keď raz príde ponuka od prezidenta, čím ja môžem konkurovať, keď ju posielam na koniec kandidátky, aby tam bola ako všetci ostatní,“ uviedol Matovič, ktorý zároveň povedal, že Veronika Remišová vstúpi do strany, ktorú zakladá Andrej Kiska.

Napriek rozdielnosti názorov na tému ústavných sudcov v strane Smer-SD sa podľa Tomáša nič nedeje. Vnútrostranícke spory si strana vyrieši sama, o veľkej vzbure v strane sa ale podľa neho nedá hovoriť. „Robert Fico obehol osem krajských rád, osem krajských rád mu vyjadrilo podporu. Za seba chcem povedať, že by bolo dobré, keby sa strana Smer-SD skonsolidovala a sústredila na predvolebnú kampaň. Svoje miesto má aj Peter Pellegrini, svoje miesto má aj Robert Fico. My sa v strane dohodneme,“ skonštatoval Tomáš s tým, že predčasné voľby nepredpokladá.