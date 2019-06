Saková: V odhaľovaní domáceho násilia sme pomerne úspešní

„Čo sa týka domáceho násilia, tak je to približne 9500 trestných činov, z toho sme päť percent skutkov odmietli, čiže sme zistili, že daný skutok nenastal. V 29 % sme ich klasifikovali ako priestupok a približne v 70 % percentách to bol trestný čin,“ poznamenala Saková. Poukázala na to, že tejto téme sa nezačala venovať z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb. Považuje to za potrebnú tému. „Všetci máme záujem o to, aby sme vychovali múdre a vzdelané deti a hlavne deti, ktoré budú mať pokoru a úctu voči ostatným ľuďom v našej spoločnosti. Dosiahneme to len vtedy, keď budú vyrastať v domovoch, kde je pokoj a láska a nie tam, kde je násilie,“ poznamenala Saková.

Ministerka sa v diskusnej relácii venovala aj novele zákona o cestnej premávke. Jednou zo zmien je zvýšenie pokuty za používanie mobilného telefónu v aute z 50 na 100 eur v blokovom konaní. „Reagujeme tým na to, že najviac dopravných nehôd sa stáva, ak vodič dopravného vozidla používa mobilný telefón alebo rôzne telekomunikačné zariadenia,“ vysvetlila Saková. Spomenula tiež, že novela odpovedá aj na požiadavku širokej verejnosti a Cyklokoalície. Poukázala na to, že pristúpili ku kompromisu a to, že cyklisti nad 15 rokov nemusia mimo obce povinne nosiť prilbu. „Naďalej však budeme vyzývať, aby z hľadiska bezpečnosti používali cyklisti prilbu,“ dodala.

Šéfka rezortu vnútra potvrdila, že počas leta sa naprieč celým Slovenskom uskutočnia viaceré preventívne akcie, pretože práve v tomto období býva najviac dopravných nehôd. Zároveň uviedla, že slovenskí policajti budú v letných mesiacoch pôsobiť aj v Chorvátku, pretože práve tam cestuje najviac Slovákov na dovolenku.

Ministerka sa vyjadrila aj k Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Je podľa nej zložený z profesionálov, ktorí si svoju prácu robia dobre. Ako uviedla, každá chránená osoba s ochrankou si musí „sadnúť, pretože s ňou trávi 24 hodín denne, sedem dní v týždni“. Poukázala na to, že na zmenu ochranky prezidentky SR Zuzany Čaputovej operatívne reagovala a nežiadala od nej žiadne vysvetlenia. Saková reagovala aj na medializovanú šikanu medzi ochrankármi. „Na základe medializovaných informácií sa inšpekcia ministerstva vnútra na vlastný podnet rozhodla urobiť komplexnú kontrolu. Vyšetrovanie a kontrola stále prebieha. Rada by som si počkala na výsledky a podľa nich začnem konať,“ uzavrela šéfka rezortu vnútra.