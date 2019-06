Danko: Pre politické strany navrhneme finančné limity

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko chce na najbližšej Koaličnej rade navrhnúť svojim partnerom, aby sa stanovili finančné limity pre politické strany. Týkať sa to má aj nových zoskupení vstupujúcich do politického ringu. Uviedol to v sobotu na tlačovej konferencii počas Snemu SNS.

Podľa Danka politická strana má byť financovaná od štátu a nemala by mať viac, ako môže získať pri dosiahnutí päťpercentného kvóra, ktoré je dané pre vstup subjektu do parlamentu. Dnes je to približne 3 milióny eur. „Politika sa totiž dnes pre mnohých stala biznisom a marketingovou súťažou. So stranami, ktoré môžu získať od sponzorov desiatky miliónov eur, nie je možné súťažiť s programom," konštatoval. „Ak totiž budú parlamentné voľby na Slovensku súťažou milionárov a sponzorov, hodnoty, za ktoré bojovala aj SNS, budú na ústupe," dodal. SNS na sneme schválila stanovy, ktoré sú podľa vedenia strany plne v súlade s nedávno prijatým zákonom o politických stranách. Od 1. septembra 2018 platia pravidlá, podľa ktorých politické strany musia ukázať na transparentnom účte, kto ich financuje, koľko peňazí od koho berú. Musia mať minimálne 300 členov, ak chcú kandidovať do parlamentu, musia jasne nastaviť pravidlá prijímania členov a musia transparentne nakladať s financiami.