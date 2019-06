Vážna nehoda otca so synom: Na ceste pristál vrtuľník

Ťažké zranenia utrpeli v piatok dopoludnia dvaja muži, ktorí sa viezli v aute po ceste neďaleko obce Hrnčiarske Zalužany v okrese Poltár.

Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, 20-ročný vodič BMW zišiel s autom mimo cestu, kde narazil do stromu. „Vo vozidle sa viezol spolu s otcom. Mladšieho z posádky previezol s ťažkými zraneniami do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici vrtuľník. Jeho otec bol z miesta nehody prevezený do nemocnice v Rimavskej Sobote,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Nehoda je v štádiu vyšetrovania.