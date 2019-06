Pellegrini: Potvrdzujem, že sa neuchádzam o pozície v štruktúrach EÚ

Premiér na otázku, ako je to s informáciami, že by mal záujem o post predsedu Európskej rady, ktorý teraz zastáva Donald Tusk, odpovedal, že zachytil vo štvrtok článok v slovenskom denníku, že sa chystá na odchod zo Slovenska.

„Chcem potvrdiť, že sa neuchádzam o žiadnu takúto pozíciu. Je milé, ak niekde na chodbách tejto budovy sa o tom hovorí, môžem to vnímať ako kompliment, ale nie je pravda, že by som vykonával nejaké aktívne kroky, loboval alebo prejavil oficiálne niektorým kolegom ochotu či snahu byť na takejto pozícii. A ani to neplánujem urobiť,“ zdôraznil Pellegrini.

Zopakoval, že na rozdiel od iných (politikov) si vie predstaviť život aj po politike, ako však dodal, politika ho zatiaľ „baví“ a je pripravený slúžiť ľuďom, pokiaľ budú mať oňho záujem.