Smer-SD odmieta kupovanie voličov sociálnymi balíčkami,opozícia to vyvracia

Poskytnutie príspevku vo výške 100 eur na nákup školských potrieb nie je podľa koaličných poslancov súčasťou predvolebnej kampane. Viacerí z nich tvrdia, že rodinám sa snažia pomáhať dlhodobo.

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl by mali dostávať 100-eurový príspevok na nákup základných školských potrieb. O návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý predložili poslanci koaličného Smeru-SD, aktuálne rokuje parlament. Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová (SaS) označila toto opatrenie „za rozhadzovanie peňazí v rámci predvolebnej kortešačky“. Upozornila na to, že už v minulosti spolu s Luciou Ďuriš Nicholsonovou predkladali návrh na zavedenie príspevku pre komunitné centrá na nákup školských potrieb, aby deti ohrozené sociálnym vylúčením mali lepšie šance na vzdelanie a zamestnanie v budúcnosti. Tento návrh však koalícia nepodporila. Štát podľa nej však teraz rozdá jednorazovo peniaze aj tým, ktorí to nepotrebujú.

Zimenovú podporil aj poslanec Eduard Heger (OĽaNO), ktorý tiež kritizoval viaceré opatrenia zadarmo z dielne Smeru-SD. „Aj to, že to dávate, tak priznávate, že ľudia to nemajú. A ja sa pýtam po 12 rokov vášho vládnutia, že prečo ľudia nemajú? Počet chudobných narastá, nevieme im zabezpečiť lepšie vzdelanie a my im dáme jednorazovo 100 eur na nákup školských pomôcok. Už 12 rokov sociálnej demokracie a ľudia sú stále rovnako chudobní,“ adresoval koaličným poslancom Heger s tým, že súčasná vláda nevie zabezpečiť bezplatné školstvo ako v iných krajinách.

Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) upozornil, že za samotné štúdium sa neplatí. „Štúdium ako také prináša náklady so sebou a s nimi deťom a rodičom pomáhame dlhodobo. Nejde o žiadnu predvolebnú kortešačku. Robíme to kontinuálne, počas celého volebného obdobia. Ešte v minulom období sme prijali 30 sociálnych opatrení. Nie je to žiadna predvolebná kampaň,“ tvrdí Tomáš.

Jeho straníckeho kolegu Miroslava Číža mrzí, že pomoc na nákup pomôcok nemohla byť vyššia. „Rozumiem, že ako politický súper hľadáte prostriedok, aby ste priaznivé účinky dopadov sociálnej pomoci atakovali a spochybňovali,“ adresoval opozičným kritikom Číž.

Zimenová aj napriek tomu sociálne balíčky označila za plytvanie. „Napríklad vaša strana nebola schopná za celé volebné obdobie dať nárok na potrebný počet asistentov špeciálnych pedagógov a ďalších zamestnancov do škôl, ktorých potrebujú deti s iným znevýhodnením, nielen sociálnym. Vaše celoplošné sociálne opatrenia sa úplne míňajú účinkom a nejdú po potrebách detí,“ odkázala koalícii Zimenová.