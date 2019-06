Režisér českej generačnej klasiky David Ondříček má 50 rokov

Český filmár, scenárista, režisér a producent David Ondříček je autorom generačnej filmovej klasiky Šeptej (1996) a Samotáři (2000), nakrútil aj obľúbenú komédiu Jedna ruka netleská (2003).

David Ondříček sa narodil 23. júna 1969 v Prahe. Absolvoval dokumentárnu katedru pražskej Filmovej akadémie múzických umení (FAMU). Po niekoľkých dokumentárnych filmoch debutoval so snímkou Šeptej (1996) v hlavnej úlohe s Tatianou Vilhelmovou. Kontroverzná snímka o homosexualite a vzťahoch medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi sa stala druhým najnavštevovanejším filmom v Českej republike v roku 1996. Bola nominovaná na Tiger Award na Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame v roku 1997 a vyhrala Promotional Award na Festivale mladého európskeho filmu v nemeckom Cottbuse.

Svoju vlastnú produkčnú spoločnosť Lucky Man Films založil Ondříček v roku 1999 a o rok neskôr nakrútil svoj druhý celovečerný film Samotáři v hlavnej úlohe s Jiřím Macháčkom či Ivanom Trojanom. Film priniesol režisérovi veľký úspech doma i v zahraničí. Získal 9 nominácií na cenu Český lev, z čoho dve premenil. Snímka zožala cenu divákov na MFF v Thessaloniki a MFF vo Varšave a tri ceny na filmovom festivale v Plzni.

Ďalším celovečerným filmom Davida Ondříčka bola snímka Jedna ruka netleská, ktorá mala premiéru v roku 2003. Česká čierna komédia, v ktorej zažiarili Ivan Trojan, Jiří Macháček, Jan Tříska, Vladimír Dlouhý či Marek Taclík bola nominovaná v troch kategóriách na cenu Český lev a získala striebornú medailu na Houston International Festival v kategórii nezávislých hraných filmov.

V roku 2006 David Ondříček uviedol do českých kín film Grandhotel, ktorý bol vybraný aj do sekcie Panorama na Berlinale. Objavila sa v ňom Ondříčkova skúsenosť z reklamnej tvorby. Grandhotel bol nominovaný na siedmich Českých levov, nakoniec si odniesol dva České levy.

Na nakrúcaní snímky sa podieľal i režisérov otec, vynikajúci kameraman Miroslav Ondříček, ktorý stál za kamerou pri tvorbe oscarového filmu Miloša Formana Amadeus (1984). „Otec bol filmár, nie revolucionár, do politiky sa nemiešal, pretože vedel, že v opačnom prípade by nemohol pracovať, a on chcel predovšetkým nakrúcať. Stál medzi dvoma brehmi. Pár rokov ale nemohol vycestovať, prišiel kvôli tomu o veľké filmy, vrátane Preletu nad kukučím hniezdom,“ poznamenal Ondříček.

Režisér Ondříček je veľkým obdivovateľom noiru. „Fanúšikom noirových filmov som bol ešte ako teenager. Pamätám si, že iniciačným zážitkom bola snímka Alana Parkera Angel Heart (1987), úžasný thriller s Mickeym Rourkom, z ktorého šiel mráz po chrbte,“ uviedol Ondříček. Filmový tvorca presvedčil pred pár rokmi publikum, že tento žáner stále žije. Stalo sa tak v jeho detektívnom filme Ve stínu (2012). Snímka mala všetko, čo noir obsahuje: podmanivú vizuálnu náladu, tajomstvo a bravúrnu prácu so svetlom a tieňom. Film predstavil filmový tvorca na Noir Film Festivale na Křivokláte v sekcii český noir. Ondříček k filmu dodal, že sa pre navodenie temnej atmosféry obdobia 50. rokov v Československu nechal inšpirovať tromi filmami: Psycho (1960), Blade Runner (1982) a filmom Seven (1995). Dobová detektívka z 50. rokov českého Ve stínu získala Českého Leva v deviatich kategóriách. Vo filme excelovala okrem českých filmových hviezd aj slovenská herečka Soňa Norisová.

Ako koproducent sa Ondříček podieľal na vzniku vojnového filmu Anthropoid (Operácia Anthropoid, 2016), v ktorom britský režisér Sean Ellis spracoval reálny príbeh atentátu na ríšskeho kancelára Heydricha.

Filmové publikum oslovil Ondříček aj filmom Dukla 61 (2018), ktorým sa divák doslova prenesie do prostredia baníkov v roku 1961.

V blízkej budúcnosti pripravuje režisér film, ktorý by mal byť poctou viacnásobnému olympijskému šampiónovi Emilovi Zátopkovi a olympijskej myšlienke. Do úloh manželov Zátopkovcov vybral českých hercov Václava Neužila a Marthu Issovú.

Manželkou filmového tvorcu je česká herečka Martha Issová. Manželský pár má dve dcéry Františku a Emilku.