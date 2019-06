Medvieďa dali utratiť, vybudovalo si vraj príliš blízky vzťah k turistom

Oregonskí ochranári museli zastreliť mláďa medveďa čierneho po tom, ako si vraj vybudovalo príliš blízky vzťah k turistom. Turisti sa s ním nebáli fotiť a kŕmiť ho.

Polícia bola v dôsledku kontaktu s medveďom privolaná niekoľkokrát. Jej príslušníci vyhodnotili situáciu ako rizikovú pre bezpečnosť verejnosti, a medveďa odstrelili. Na toto nariadenie sa v kancelárii washingtonského šerifa sťažovali mnohí Američania. Ako odpoveď zaznelo následné šerifove stanovisko:

45-kilový medveď mohol mať 2 – 3 roky. Mláďatá medveďa čierneho sa osamostatňujú po dovŕšení 18 mesiacov, keď sa samostatne vydávajú do lesa za potravou. Usmrtený medveď mal to nešťastie, že pri svojich potulkoch narazil na ľudí, ktorí ho prilákali na jedlo. Výmenou zaň sa s ním začali fotiť.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk