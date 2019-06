Trojnásobná držiteľka Oscara Meryl Streepová má 70 rokov

Prvého Oscara priniesla americkej herečke Meryl Streepovej bravúrne stvárnená úloha emancipovanej Joanny Kramerovej v melodráme Kramer vs. Kramer (Kramerová versus Kramer, 1979). Najprestížnejšiu filmovú cenu získala aj za postavu Poľky Sofie Zawistowskej v sfilmovanom románe Williama Styrona Sophie's Choice (Sophiina voľba, 1982). Tretiu vzácnu trofej jej vyniesla rola v snímke The Iron Lady (Železná lady, 2011).

Meryl Streepová je rekordmankou v histórii kinematografie v počte nominácii na Oscara a Zlatý Glóbus. Na najprestížnejšie filmové ocenenia bola nominovaná 46-krát.

Narodila sa 22. júna 1949 v meste Summit v americkom štáte New Jersey ako Mary Louise Streepová. Predkovia jej otca boli Holanďania a španielski sefardskí Židia. Otec si svoje meno Messerschnitz zmenil na Streep. Matka pochádzala zo zmiešanej írsko-švajčiarsko-anglickej rodiny. „Otec bol pianista. Vlastne sa pôvodne živil ako obchodník, hudobníkom sa stal až neskôr. S kamarátom dokonca napísali muzikál. Ja som s ním spievala pri klavíri,“ zaspomínala si na detstvo herečka a dodala:“ Keď som mala 13 rokov, operu som neznášala. Obdivovala som Barbaru Streisand, The Beatles a Boba Dylana, ale spievanie ma vždy bavilo. Mala som pekný, vysoko posadený hlas.“ V dospelosti Meryl Streepovú naopak opera nadchla a navštevovala hodiny operného spevu.

Fascinoval ju však aj svet divadla a filmu. Prvé skúsenosti získavala v amatérskom divadle, neskôr študovala herectvo. Už v tomto čase svojimi výkonmi na divadelných doskách zaujala odbornú verejnosť. Po získaní magisterského titulu z drámy na univerzite v Yale odišla do New Yorku, kde začala hrať na rôznych divadelných scénach vrátane slávneho Broadway. Talentovaná Streepová zaujala divadelnú kritiku v slávnych dramatických divadelných hrách Tenneseeho Williamsa a Arthura Millera.

Na filmovom plátne debutovala v roku 1977 v sentimentálnom príbehu z 30. rokov minulého storočia s názvom Júlia (1977). O rok neskôr bola za svoj výkon v snímke The Deer Hunter (Lovec jeleňov, 1978) prvýkrát nominovaná na Oscara za vedľajšiu rolu. V tomto čase Streepová zároveň nakrúcala európsky televízny seriál Holocaust (1978), kde hrala nemeckú ženu vydatú za židovského umelca. Seriál mal vysokú sledovanosť po celom svete a Meryl Streepová zaň dostala prvú cenu Emmy. Hollywoodsku hviezdu a laureátku Oscara urobila zo Streepovej bravúrne stvárnená úloha emancipovanej Joanny Kramerovej v melodráme Kramer vs. Kramer (Kramerová versus Kramer, 1979). Svoje mimoriadne herecké kvality opäť predviedla v britskom filme The French Lieutenant's Woman (Francúzova milenka, 1981), za ktorý získala ako herečka v hlavnej úlohe cenu BAFTA, Zlatý glóbus a ďalšiu nomináciu na Oscara. So svojimi postavami sa stotožňovala, dokázala sa do nich vžiť tak, aby divákovi poodhalila ich dušu.

Najprestížnejšiu filmovú cenu druhýkrát získala za stvárnenie náročnej úlohy Poľky Sofie Zawistowskej v sfilmovanom románe Williama Styrona Sophie's Choice (Sophiina voľba, 1982) venovanom hrôzam koncentračného tábora. Réžia sa v tom čase rozhodovala medzi Meryl Streepovou a slovenskou herečkou Magdou Vášáryovou, ktorá do Ameriky vycestovala a zúčastnila sa na konkurze. Sám autor knihy Styron presadzoval pôvabnú Slovenku. Producenti sa však napokon rozhodli pre Meryl Streepovú. V roku 1985 zažiarila Streepová po boku Roberta Redforda vo filme Out of Africa (Spomienky na Afriku, 1985), kde stvárnila postavu spisovateľky Karen Blixenovej. V austrálskej dráme Evil Angels (Výkrik do tmy, 1989) inšpirovanej skutočným prípadom sa Meryl Streepová predstavila v úlohe matky nespravodlivo odsúdenej za smrť svojho dieťaťa. Za túto rolu získala cenu za najlepší ženský herecký výkon na filmovom festivale vo francúzskom Cannes. Komediálny talent predviedla v komédii Death Becomes Her (Smrť jej pristane, 1992). Ďalšie nominácie na Oscara jej vyniesli filmy The Bridges of Madison County (Madisonské mosty, 1995) alebo One True Thing (Jediná správna vec, 1998). Popularitu jej znásobila aj snímka Music of the Heart (Hudba môjho srdca,1996), kde sa herečka v rámci prípravy na svoju rolu naučila hrať na husle. Dokonca cvičila na nástroji počas štyroch týždňov 8 hodín denne. Veľký úspech u divákov aj kritiky a mnoho cien získal film The Hours (Hodiny, 2002), za ktorý Meryl Streepová spoločne s herečkami Nicole Kidmanovou a Juliane Mooreovou získala Strieborného medveďa na medzinárodnom festivale v Berlíne.

Za zmienku stojí aj film Adaptation (Adaptácia, 2002). Hollywoodsky scenárista Charlie Kaufman sa spojil s režisérom Spikom Jonzem, aby opäť rafinovane prepojil realitu s fikciou. Meryl Streepová bola za snímku ocenená Zlatým glóbusom a režisér Spike Jonze si odviezol Strieborného medveďa z MFF v Berlíne.

Famóznym stvárnením cynickej šéfky svetového módneho magazínu zachránila Streepová, podľa vyjadrení kritiky, inak priemerný film The Devil Wears Prada (Diabol nosí Pradu, 2006) a rovnako na jej skvelom výkone stál jednoduchý muzikál Mamma Mia! (2008). Zaslúženého Oscara jej vyniesla titulná rola britskej premiérky Margaret Thatcherovej vo filme The Iron Lady (Železná lady, 2011), za ktorú získala tiež Zlatý glóbus a cenu BAFTA.

V roku 2015 si zahrala prvýkrát so svojou dcérou Mamie Gummer vo filme Nikdy nie je neskoro. Meryl Streepová počas nakrúcania s dcérou neprehovorila ani slovo. Požiadal ju o to režisér filmu Jonathan Demme, ale jej dcére sa o tom nezmienil. Konal tak zámerne, aby medzi herečkami dosiahol napätie.

Meryl Streepová bola zasnúbená s hereckým kolegom z filmu Lovec jeleňov Johnom Cazalom, ktorý podľahol rakovine. (Herec sa zviditeľnil vo filme Krstný otec postavou jeho slabošského syna Freda). Od roku 1978 je vydatá za sochára Dona Gummera, s ktorým má 3 dcéry a 1 syna. Šťastie v manželstve pripisuje herečka spoločným záujmom, špeciálne rovnakému hudobnému vkusu a nikdy nechýbajúcemu humoru. „Byť s manželom a našimi deťmi mi vždy prináša to najväčšie potešenie a tú najväčšiu radosť v živote,“ dodala Streepová pre magazín Total Film.