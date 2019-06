Video: Našla sa stratená pieseň od Freddieho Mercuryho, budete z nej mať zimomriavky

Doteraz nezverejnená pieseň Freddieho Mercuryho mala premiéru na BBC Radio 2 po 10 rokoch pátrania, kedy bola považovaná za stratenú. Pieseň Time Waits For No One bola pôvodne súčasťou soundtracku k muzikálu West End, a tej verzii je počuť legendárneho speváka s viacerými vokálmi v pozadí.

Teraz však bola objavená klavírna skúška piesne, ktorá obsahuje iný hlasový prejav od tohto legendárneho speváka. Pieseň napísal Dave Clark zo skupiny Dave Clark Five, ktorý uviedol, že demoverzia mala istú kvalitu, ktorá finálnej verzii chýbala. Ako uviedol pre Radio 2:

"Keď sme to prvýkrát nahrali, šiel som do Abbey Road a prešli sme to len s Freddiem a klavírom. Mal som z toho zimomriavky. Bolo to čarovné. Potom sme sa dostali k nahrávaniu skladby a pridali sme 48 nahrávok hlasov, čo sa predtým v Abbey Road nikdy nestalo. Bolo to úžasné, ale stále som cítil, že na pôvodnej skúške bolo niečo výnimočné."

Po 10 rokoch sa Clarkrovi podarlo nájsť demoverziu nahrávky v roku 2017. Po izolovaní Mercuryho hlasu priniesol pôvodného klavíristu Mika Morana, aby nahral novú klavírnu stopu. Výsledkom je nová a jednoduchý verzia, ktorá sústredí pozornosť poslucháča na čistú emóciu hlasu Mercuryho. Clark to opísal ako "magický výkon" a dodal, že "precítil každé slovo". Ako uviedol: “Mal som zo toho rovnaké zimomriavky, ako keď som to prvýkrát počul."

Video: Po 10 rokoch pátrania sa podarilo nájsť pôvodné vokály Freddieho Mercuryho