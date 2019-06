Toto je dôvod, prečo by ste nikdy nemali štekliť deti

Šteklenie detí môže priniesť viac škody ako úžitku. Zatiaľ čo mnohí z nás považujú šteklenie za detskú hru, štúdia ukazuje, že len 32% respondentov uviedlo, že majú radosť z toho, keď ich niekto šteklí, pričom 32% respondentov malo neutrálny postoj a 36% uviedlo, že šteklenie vyslovene nemajú radi. V detstve nás zvykli mnohí ľudia štekliť, takže máme predstavu, že že je to normálne. No v minulosti sme o rizikách nepremýšľali tak veľa ako dnes.

Analýza rôznych výskumov na túto tému ukázala, prečo by ste mali prestať so šteklením detí a prečo by ste si mali nájsť iný spôsob, ako sa zabaviť, či už sú to hry alebo vtipy.

Len preto, že sa dieťa smeje, to neznamená, že sa teší

Deti, najmä tie šteklivé, sa nemôžu pri šteklení prestať smiať, aj keď túto činnosť nenávidia. Tento reflexný smiech dáva rodičom ilúziu, že dieťa sa skutočne teší, keď ho šteklia. V štúdii, ktorú sa uskutočnila Kalifornská univerzita v roku 1997, vedci zistili, že šteklenie nevytvára rovnaké šťastné pocity, ako keď sa človek smeje smiešnemu vtipu. Šteklenie len vytvára vonkajšiu ilúziu, že sa človek smeje.

Šteklenie je spôsob, ako presadiť dominanciu.

Osoba, ktorá je šteklená, stráca nad sebou kontrolu. Boj o získanie kontroly môže byť pre dieťa ponižujúci a môže zanechať nepríjemné spomienky. Keď dospelí šteklia deti, väčšinou to robia v snahe zabaviť sa a neočakávajú, že výsledok nebude škodlivý.

Expert na evolučnú biológiu na Michiganskej univerzite Richard Alexander tvrdí, že šteklenie môže byť formou dominancie a smiech, ktorý nasleduje, je evolučným spôsobom, ako prejaviť submisivitu.

Šteklenie sa používalo ako forma mučenia

Šteklenie sa už v minulosti používalo ako spôsob mučenia. Počas dynastie Han v Číne bolo šteklenie využívané na mučenie šľachty, pretože nezanechalo stopy a obeť sa mohla relatívne ľahko a rýchlo zotaviť. Bolo tiež populárne v Japonsku, kde pre to vzniklo osobitné slovo: kusuguri-zeme, čo znamená "nemilosrdné šteklenie".

Vernon R. Wiehe z University of Kentucky študoval 150 dospelých, ktorí boli v detstve zneužívaní súrodencami. Mnohí z účastníkov štúdie uviedli šteklenie ako typ fyzického zneužívania. Štúdia dospela k záveru, že šteklenie môže vyvolať extrémne fyziologické reakcie u obete, ako je vracanie a strata vedomia kvôli neschopnosti dýchať.

Dieťa vám nemusí povedať, aby ste prestali

Šteklenie môže spôsobiť záchvaty nekontrolovateľného smiechu, ktoré je ťažké zastaviť. Smiech spôsobený neustálym šteklením môže dosiahnuť stav, kedy šteklená osoba už nemôže správne dýchať, ani nemôže povedať, že je v ťažkej situácii. Niečo, čo začalo ako „zábava“, by mohlo spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Šteklenie môže spôsobiť problémy s dôverou

Ako uviedol profesor Richard Alexander pre New York Times, šteklenie môže v skutočnosti spôsobiť „veľkú duševnú bolesť“. Niekedy môže táto bolesť pretrvávať celý život.

Patty Wipflerová, odborníčka na rodičovstvo a zakladateľka a riaditeľka organizácie Hand in Hand hovorí, že z jej skúseností je šteklenie počas detstva bežnou príčinou emocionálnych problémov aj u dospelých. Hovorí, že trauma môže viesť k situácii, kedy sa osoby nemôžu uvoľniť v tesnej blízkosti iných a cítia sa neistí, aj keď spia v blízkosti partnera a vnútorne sú stále na pozore, aj keď sa ich dotýka milovaná osoba.

Existujú lepšie spôsoby, ako prejaviť lásku

Rodičia si vo všeobecnosti myslia, že vedia, čo je dobré pre ich dieťa, a podľa svojich skúseností majú pocit, že šteklenie je normálne. Avšak vzhľadom na rôzne úskalia šteklenia a s vedomím, že existujú lepšie spôsoby, ako sa spájať s dieťaťom, je lepšie vyhnúť sa štekleniu. A ak z nejakého dôvodu chcete dieťa štekliť, je vhodné sa ho predtým spýtať, či mu to nevadí. Rodičia by sa mali väčšieho dieťaťa vždy opýtať na názor predtým, ako sa ho budú dotýkať, alebo urobia rozhodnutia, ktoré majú vplyv na jeho telo. Existujú aj iné spôsoby, ako sa s dieťaťom zabaviť spôsobom, ktorý mu nebude nepríjemný.