Hra World of Tanks Blitz oslavuje 5. výročie

World of Tanks Blitz je prvým mobilným titulom spoločnosti Wargaming a v týchto dňoch oslavuje 5 výročie. Zároveň si hru stiahlo viac ako 120 miliónov ľudí na celom svete. Od 19. júna získajú rôzne výhody a darčeky.

Hra vyšla už pred piatimi rokmi na iOS, neskôr World of Tanks Blitz expandoval na Android, MacOS, Steam a Windows 10. Vďaka tomuto rozšíreniu si hru stiahlo viac ako 120 miliónov užívateľov a každý deň si ju na niektorom zo spomínaných zariadení spustí viac ako 1 milión hráčov.

Okrem publika sa hra rozrástla aj o obsah. Pri štarte World of Tanks Blitz ponúkol hráčom 90 historických vozidiel z 3 štátov. V súpiske hry je teraz viac ako 370 obrnených vozidiel z 8 krajín. Špeciálny hybridný národ, ktorý je pre Blitz jedinečný, prináša do hry zaujímavý mix histórie, fantázie a sci-fi vďaka strojom z Warhammer 40,000 a Valkyria Chronicles, doplnených o unikátne tanky vytvorené tímom Blitz a návrhármi vozidiel, ako je Kunio Okawara, ktorý pracoval na Gundam sérii, či Peter Libra, hlavný návrhár vozidiel pre Mad Max: Fury Road.

"World of Tanks Blitz sa môže pochváliť dlhodobým úspechom vďaka tomu, ako posunul hranice mobilných hier," hovorí Andrey Ryabovol, produktový riaditeľ World of Tanks Blitz. "Ak chcete vyhrať, musíte sa spoliehať na viac ako len silu, alebo kto má "najlepší tank"; je to o premýšľaní a prekonaní nepriateľov a naši hráči to milujú. Bez nášho verného diváka by sme tu neboli päť rokov, takže sa snažíme a robíme, čo je v našich silách - koniec koncov je to ich hra rovnako ako naša. Skvelý príklad, hráč z Turecka chcel v hre požiadať svoju priateľku, s ktorou sa stretol cez Blitz. Náš tím vývojárov sa o tom dozvedel a so všetkým mu pomohol!"

Pri príležitosti piatych narodenín Blitz je od dnešného dňa plánovaný týždeň herných slávností. Tankisti budú môcť bojovať o 75 rôznych typov darčekových boxov, z ktorých každý bude obsahovať rôzne odmeny od všelijakých vylepšení, až po prémiové vozidlá. Tri z týchto vozidiel sú úplne nové: sú to high-tech varianty troch ikonických tankov - T-34, Sherman Firefly a ELC bis.

Navyše, každý, kto sa prihlási počas slávnostného týždňa, bude odmenený špeciálnym darčekovým boxom, ktorá obsahuje 5 dní Premium, nemecký Pz. III A a niekoľko vzácnych vylepšení. Oslavy vyvrcholia 26. júna, kedy hráči dostanú 5-krát viac skúseností za svoje prvé víťazstvo s každým tankom!