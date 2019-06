Policajný sprievod princa Williama a Kate zrazil motorkou dôchodkyňu

Manželia z kráľovskej rodiny cestovali zo svojho sídla v centrálnej časti Londýna do mestečka Windsor, asi 30 kilometrov západne od metropoly, keď člen ich policajnej eskorty narazil do penzistky.

Kensingtonský palác - londýnske sídlo manželov - uviedol, že kráľovskí manželia sú „hlboko znepokojení a zarmútení“ a so ženou sa skontaktovali. Palác ju identifikoval krstným menom Irene.

„Ich kráľovské Výsosti poslali Irene a jej rodine želania všetkého najlepšieho a zostanú v kontakte v každom štádiu jej zotavovania,“ napísal palác v oznámení.

Princ William a Kate údajne poslali žene kvety. Pacientka sa nachádza vo vážnom, ale stabilizovanom stave, informoval britský denník The Sun. Dodal, že žena utrpela zlomeninu panvy.

Svedok pre denník The Sun povedal, že „motorka do ženy narazila, tej vyleteli nohy do vzduchu, niekoľkokrát ju otočilo a tvrdo dopadla na zem“.

„Policajt (idúci na motorke) bol z toho zdrvený. Ale jazdil po nesprávnej strane cesty,“ dodal svedok.

Nezávislý úrad pre vnútornú kontrolu policajtov (IOPC) oznámil, že zrážku vyšetruje „v súlade so zákonne stanoveným postupom“.

Starý otec princa Williama a manžel britskej kráľovnej Alžbety II., princ Philip (98), sa stal účastníkom autonehody v januári, keď svojím vozidlom narazil do auta, v ktorom utrpeli zranenia dve ženy.