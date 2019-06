Pellegrini nikdy neuvažoval o predsedníckej stoličke, hovoril aj o vzťahoch s Ficom

Vzťahy s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom premiér označil za štandardné a v súvislosti s predsedníckou stoličkou a personálnymi zmenami uviedol, že Fico jasne povedal, že personálny snem sa neplánuje. Pripomenul diskusie v regiónoch a potrebu programu.

„Nemyslím, že je momentálne dôležité pre našu krajinu, aké sú vzťahy medzi mnou a pánom predsedom. Máme štandardné pracovné vzťahy,“ povedal Pellegrini. V súvislosti s predsedníckou stoličkou uviedol, že táto otázka je pre neho v súčasnosti neaktuálna a irelevantná. „Pán predseda bol veľmi jasný po svojom návrate a povedal, že mieni ako predseda doviesť stranu do nasledujúcich volieb,“ pripomenul.

Pellegrini očakáva, že vedenie Smeru-SD využije leto, aby nastavilo „nový program a novú politiku strany“. Vyzdvihol aj diskusiu v regiónoch. Stratégiu do parlamentných volieb strana podľa jeho slov predstaví na jeseň. Nechcel komentovať špekulácie, že by mal prestúpiť do strany Tomáša Druckera. „Ja sa takýmito vecami momentálne nezaoberám. Dnes som plnohodnotným podpredsedom strany a verím, že Smer-SD si naďalej môže udržať pozíciu najsilnejšej a najúspešnejšej strany pre Slovensko,“ povedal s tým, že chce urobiť všetko preto, aby sa strana udržala na „politickom nebi“.

Konflikt v strane nevníma ani minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). „Pravidelne vedieme diskusiu na rôzne témy. Ak to chcete nazvať konfliktom, ja to nazývam konštruktívny konflikt. To znamená, že sa bavíme o veciach veľmi otvorene a na základe toho, aký názor prevládne, formulujeme stanoviská,“ vysvetlil.

V dohľadnej dobe podľa Žigu zasadne predsedníctvo, dovtedy sa bude diskusia viesť na úrovni vedenia. Podobne sa vyjadrila aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). „Predpokladám, že zasadne predsedníctvo v blízkej dobe, tam si to rozoberieme a vyjdeme na verejnosť s jednotným postojom,“ uviedla.

Pellergini tiež zopakoval, že by bol rád, keby parlament zvolil všetkých kandidátov na ústavných sudcov, aby sa voľba už nenaťahovala a Ústavný súd (ÚS) SR by bol plne funkčný. Občanov podľa neho trápia iné veci, ako to, kedy bude voľba.