Banáš získal "slovenskú nobelovku", chystá svoj prvý preklad

Literárny fond (LF) udelil v stredu v bratislavskom Zichyho paláci ceny za minuloročnú literárnu tvorbu. Do súťaže o jeho ocenenia prihlásili slovenskí vydavatelia a jednotlivci 77 pôvodných literárnych diel z oblasti poézie, prózy, drámy, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu, literárnej vedy a esejistiky. Laureátom Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2018 sa stal Jozef Banáš za dielo Prebijem sa!

„Som potešený a dojatý. Kedysi som povedal, že spisovatelia píšu preto, aby ich hrdinovia mohli konať hrdinské skutky, na ktoré si samotní autori netrúfnu v reálnom živote. V prípade Štefánika to však bola výnimka, tento muž je fascinujúci. Myslím si, že i to zohralo istú úlohu, že porota udelila cenu tejto knižke,“ uviedol v príhovore Banáš tým, že v prípade románu o Štefánikovi nebolo jeho ambíciou konkurovať historikom. „Ale veľmi sa teším, že vďaka tejto knihe sa podarilo tohto hrdinu priblížiť hlavne mladým ľuďom,“ dodal ocenený autor. „Je to dielo, ktoré má svojou publicistickou ľahkosťou a umeleckou presvedčivosťou potenciál prihovoriť sa modernému čitateľovi a poskytnúť mu reálne ucelený obraz nielen o buričovi, vedcovi, letcovi, vojnovom hrdinovi, cestovateľovi, diplomatovi a miláčikovi dámskych salónov, ale aj o jeho rozhodujúcom zástoji pri vytváraní československého štátu,“ znelo okrem iného v hodnotení poroty.

„Som pozitívne dotknutý, dostať cenu, ktorú získali veľké mená slovenskej literatúry Milan Rúfus, Rudo Sloboda, Pavel Vilikovský, Anton Hykisch, Anton Baláž... V literárnych kruhoch hovoria, že toto je 'slovenská nobelkova'. Spolu s mojou finálovou účasťou na nemeckej literárnej súťaži o Cenu Johanna Gottfrieda Seumeho je to najvýznamnejšie ocenenie, mám z toho veľkú radosť,“ povedal pre TASR Banáš, ktorý momentálne pracuje na svojom prvom preklade. „Rozhodol som sa preložiť sto rokov prohibovanú esej od slávneho Stefana Zweiga, ktorý je môj literárny vzor. Známy pacifista a humanista napísal v roku 1914 skoro až štvavú vojnovú esej Vor dem Sturm (Pred búrkou alebo Pred útokom),“ prezradil autor bestsellerov, ktorého knihy preložili do nemčiny, češtiny, poľštiny, ukrajinčiny i do jazyka hindu.

V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu udelili aj prémie. V kategórii poézia patrí Jánovi Tazberíkovi za básnickú zbierku Pasca na svetlo (vydavateľstvo SC PEN) a Dane Podrackej za dielo Paternoster (Skalná ruža). V oblasti prózy uspel Milan Zelinka s titulom Blízke diaľavy (VMS), v kategórii dráma získal prémiu Stanislav Štepka za divadelnú hru Čo sa sníva trpaslíkom (RND). V kategórii detská literatúra sa laureátom stal Roman Brat za knihu Stratený kráľ (Ikar). V kategórii literatúra faktu ocenili Ivana Szabóa za dielo Významné osobnosti starého Prešporka (Perfekt) a v kategórii literárna veda Jána Zambora za publikáciu Stavebnosť básne (LIC).

Cenu Ivana Kraska za knižný debut v slovenskom jazyku v roku 2018 porota neudelila. V rámci tohto ocenenia získali prémie dvaja autori - Simona Dolníková za dielo Polychromatické jablko (VSSS) a Viliam Nádaskay za básnický debut Vynechaný spoj (vydavateľstvo Vlna).

Cenu Imre Madácha za najlepšie pôvodné dielo v maďarskom jazyku získala Zsófia Bárczi za dielo Vidéki lyányok énekeskönyve - Spevník vidieckych dievčat (OZ Phoenix). V rámci tohto ocenenia udelili dve prémie. Ich laureátmi sa stali Katalin Juhász za básnickú zbierku Nyeretlen - Bez výhry (NAP KIADÓ) a Gábor Csanda za preklad diela Viera Kamenická: Pozsonyi zsidó mesék - Rozprávky zo Židovskej ulice, ktoré vydalo OZ Bratislavské rožky.

Cenu Ivana Franka za rok 2018 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal Vasiľ Dacej za dielo Girkij šokolad - Horká čokoláda, ktoré prinieslo vydavateľstvo Dafons. Za preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny porota ocenenie udelila Ivanovi Jackaninovi za preklad diela Dušan Mikolaj: Medová baba - Miž Karpatami i Tatrami. Július Paňko sa stal laureátom prémie za dielo Povnyj mišok pravdy - Vrece plné pravdy. Oba ocenené tituly vyšli vo vydavateľstve Timpani.