Zúfalá matka prosí celý svet o pomoc. Jej synček trpí zriedkavým ochorením bez mena

47-ročná Helen Wrightová z Veľkej Británie doma vychováva syna, ktorý trpí ojedinelým typom agresívnej rakoviny, ktorá ešte v lekárskom kruhu nezískala pomenovanie. Keďže ide o mimoriadne vzácnu chorobu, neexistuje na ňu liek, a nie je známe, či ňou niekedy trpel niekto iný na svete.

„Chceli by sme poprosiť každého na celom svete, kto si toto prečíta a vedel by pomôcť, aby sa nám ozval,“ uviedla zúfalá matka pre The Mirror.

„Niekde na svete musí existovať niekto s týmto ochorením, alebo niekto, kto o ňom počul. Ešte nie sme pripravení vzdať náš boj.“

Lekári Connorovi našli nádor na žalúdku pred 3 rokmi. Chlapec odvtedy podstúpil viac ako 30 dávok chemoterapie, terapiu kmeňovými bunkami, rádioterapiu a niekoľko operácií. Napriek všetkej snahe sa rakovinu nepodarilo vyliečiť ani spomaliť. Ochorenie už napadlo aj pečeň a pľúca.

Keď u 12-ročnného Connora nezabrala ani liečba kmeňovými bunkami, dieťa sa psychicky zosypalo. Chlapec je taký slabý, že nemôže chodiť do školy, a váži len 24 kilogramov.

„Connorova vytrvalosť a optimizmus nás presviedča o tom, že tu má ostať, a že existuje niekto, kto nám bude vedieť pomôcť.“

Rodina verí, že sa čoskoro nájde liečba, ktorá by Connora zachránila. Jeho mama založila aj zbierku na vyzbieranie peňazí pre podporu liečby. V prípade, že viete pomôcť, môžete ju kontaktovať na mailovej adrese janeindeerose@googlemail.com.