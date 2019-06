Slovenský kamión bol účastníkom smrteľnej dopravnej nehody v zahraničí

Havária sa stala o 20.10 h na diaľničnom obchvate M0 okolo Budapešti pri mestečku Érd. V odstavnom pruhu stálo s poruchou osobné vozidlo s nemeckým evidenčným číslom. Za ním zhruba 150 metrov v strednom jazdnom pruhu zastavilo slovenské nákladné auto, takisto pre poruchu.

Do kamióna zozadu narazilo rakúske osobné auto značky Mercedes, ktoré následne narazilo aj do odstaveného nemeckého vozidla a napokon do stromu, pričom zrazilo Nemca stojaceho pri pokazenom aute. Ten na mieste ťažkým zraneniam podľahol.

Všetci traja cestujúci v rakúskom vozidle utrpeli zranenia.