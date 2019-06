Na Slovensko sa dostalo mäso nakazené salmonelou

Česká republika v pondelok (10.6.) informovala o náleze baktérie Salmonela enteritidis v hydinovom mäse, ktoré sa predávalo aj na Slovensku. Chovateľ aj výrobca sú z Česka. Konkrétne ide o viac ako 5 ton porcovaných kuracích pŕs a krídel.

Ako pre Plus jeden deň hovorí ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš, kontrolóri odobrali vzorky 29. mája, výsledky mali až 6. júna a do výstražného systému to dali 10. júna. Keďže doba spotreby uvedená na obale bola do 4. júna, je pravdepodobné, že mäso sa stihlo skonzumovať ešte pred zverejnením varovania.

„V systéme bolo uvedené, že poslali 3640 kilogramov do skladu Kauflandu v Ilave. Pri kontrole na mieste našimi veterinárnymi inšpektormi bolo zistené, že už toto mäso neexistuje, je rozpredané. Nebolo to 3640 kg, ale približne 5 200 kilogramov,“ uviedol Bíreš.

Ak máte mäso stále v mrazničke, skontrolujte, či nemá dátum spotreby do 4. júna, a či ide o chladené mäso. Salmonelu by malo tepelné spracovanie mäsa zlikvidovať, predtým sa však môže dostať na kuchynské pomôcky. Nakazené mäso sa preto odporúča nekonzumovať.