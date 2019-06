Nedostatok tohto vitamínu vás môže zanechať imobilných

Starší ľudia, ktorým chýba vitamín K, majú podľa nového výskumu vyššie riziko toho, že zostanú imobilní. Výskumníci tvrdia, že ich zistenia „naznačujú, že vitamín K môže byť zapojený do procesu invalidity v staršom veku“. Výsledky štúdie boli publikované v odbornom časopise The Journals of Gerontology: Series A.

Predchádzajúce výskumy preukázali prepojenie medzi vitamínom K a dlhodobými ochoreniami, ktoré môžu zvýšiť riziko invalidity. Patria sem kardiovaskulárne ochorenia a osteoartritída. Žiadna z predchádzajúcich štúdií však priamo neskúmala vzťah medzi vitamínom K a invaliditou.

Hlavná autorka štúdie M. Kyla Shea a jej kolegovia sa domnievajú, že sú prví, ktorí hodnotia vzťah medzi hladinou vitamínu K a znížením mobility u starších dospelých. Nové dôkazy podporujú predchádzajúce výskumy, ktoré spojili nízke hladiny vitamínu K v krvi s „pomalšou chôdzou a vyšším rizikom osteoartrózy,“ vysvetľuje Shea.

Mobilita je základom zdravého starnutia

Výskumní pracovníci zvyčajne definujú mobilitu ako „schopnosť samostatne sa pohybovať“ z jedného miesta na druhé. Fyzická nezávislosť je neoddeliteľnou súčasťou zdravého starnutia a kvality života starších dospelých. Štúdia z roku 2018, ktorá preskúmala dostupné dôkazy, naznačila, že približne 30% starších dospelých má obmedzenú pohyblivosť.

Najčastejšími príčinami imobility u starších ľudí je vznik pľúcnych problémov, artritídy a ďalšie dlhodobé ochorenia.

Mobilita a hladina vitamínu K

Vitamín K je v skutočnosti skupinou vitamínov rozpustných v tukoch, ktoré majú podobnú chemickú štruktúru a sú prítomné v niektorých potravinách. Medzi potravinové zdroje vitamínu K patrí kapusta, špenát, brokolica a ďalšia listová zelenina. Aj niektoré mliečne potraviny obsahujú vitamín K. Fylochinón je hlavnou potravinovou formou vitamínu K a je prítomný najmä v listovej zelenine.

Výskumníci v štúdii analyzovali krvné testy 688 žien a 635 mužov vo veku od 70 do 79 rokov, ktorí sa zúčastnili štúdie Health, Aging, and Body Composition (Health ABC). Štúdia hodnotila ich mobilitu každých 6 mesiacov počas 6 až 10 rokov. Účastníci navštevovali kliniky a absolvovali aj telefonické rozhovory.

Z analýzy vyplynulo, že starší ľudia, u ktorých bola väčšia pravdepodobnosť obmedzenia mobility a invalidita, mali nízku hladinu fylochinónu v krvi. Výskumníci chcú vykonať ďalšie štúdie, aby potvrdili svoje zistenia a objasnili mechanizmy, ktoré by mohli spojiť vitamín K s mobilitou. Ako uviedla Shea: