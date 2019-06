Verešová: Mrzí ma, že OĽaNO nevyužilo úspech vo voľbách v regiónoch

"Ja s tými ľuďmi v regiónoch pracujem a mrzí ma, že nám odišlo mnoho skvelých ľudí a sú sklamaní," uviedla. Ďalšia odchádzajúca poslankyňa Soňa Gaborčáková chce podľa vlastných slov pracovať v subjekte, kde sa budú riešiť veci koncepčne a nie cez populistické návrhy.

Ľudia v regiónoch sa podľa Verešovej chceli podieľať na ďalšom kreovaní, práci a vízii OĽaNO. „Vnútorne som vždy do klubu hovorila, aby sme využili tento úspech, aby sme hnutie zdemokratizovali, aby sme hlavne mali vedľa seba ľudí v regiónoch,“ skonštatovala.

Verešová doplnila, že o svojej politickej budúcnosti rozmýšľa. Zdôraznila však, že zatiaľ s nikým o spolupráci nerokovala a nepodieľala sa na žiadnych programoch. „Svoju politickú budúcnosť vidím jednoducho v pomoci rodinám, tak ako som to robila predtým,“ dodala. Verešová je šéfkou parlamentného ľudskoprávneho výboru, na tomto poste skončí.

Gaborčáková vidí v hnutí veci, s ktorými sa nedokáže stotožniť. Podľa nej by sa mali v sociálnej oblasti predkladať koncepčné návrhy. „Sú to veci, ktoré sú proti môjmu vedomiu a svedomiu. Napríklad v sociálnej oblasti, ak niekto navrhne obedy zadarmo, my navrhujeme teplé obedy. Musíme riešiť veci koncepčne, či je potrebné nastaviť systém tak, aby boli obedy, pre koho tie obedy potrebujeme, či to potrebujeme pre núdznych, chorých. Treba navrhnúť vec koncepčne, nesmieme strieľať z buka do buka, mám rada koncepciu a systém vo veciach, som 20 rokov odborníčka a nemôžem poprieť sama seba,“ uviedla.

Gaborčáková sa do avizovanej strany exprezidenta SR Andreja Kisku Za ľudí nechystá. O svojej politickej budúcnosti potrebuje popremýšľať. Chce pracovať v subjekte, kde sa budú riešiť veci koncepčne a nebudú sa robiť populistické návrhy.

Okrem Verešovej a Gaborčákovej oznámili v utorok svoj odchod z klubu aj poslankyne Veronika Remišová a Elena Červeňáková a poslanec Jozef Lukáč. Všetci uviedli, že v budúcoročných parlamentných voľbách nebudú kandidovať za OĽaNO. Remišová sa v utorok vzdala postu predsedníčky poslaneckého klubu, zatiaľ sa k svojej politickej budúcnosti odmieta vyjadriť. Spomína sa ako možná posila strany exprezidenta SR Andreja Kisku Za ľudí. Líder hnutia Igor Matovič v reakcii uviedol, že hnutie má slobodný poslanecký klub. Štyrom z piatich odchádzajúcich poslancov podľa Matoviča povedali, že už nebudú mať miesto na kandidátke do parlamentných volieb. Dôvodom podľa neho je, že robili kampaň iným stranám pred eurovoľbami.