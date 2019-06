Módny návrhár odhalil skrytý symbol v inauguračných šatách prezidentky Čaputovej

Veľa ľudí by chcelo prezidentku Zuzanu Čaputovú vidieť ako módnu ikonu, no hodnotiť ju takto je zatiaľ predčasné. Záujem, s ktorým sa na ňu vzhliada, je pozoruhodný. Ak sa ikonou stane, nebude to umelo vytvorená ikona módy. Pre Tablet TV to povedal módny návrhár Boris Hanečka, ktorý navrhol šaty na jej inauguráciu.

„Pokiaľ ide o ideovú prípravu, opieral som sa o viaceré inšpirácie. Jednou z nich bola panovníčka Mária Terézia, ktorá je odkazom na našu minulosť. Prišla mi dostatočne reprezentatívna a na mnohých obrazoch je odetá vo farbe, pre ktorú sme sa napokon rozhodli. Rozhodli sme sa pre farbu baby blue – nezábudkovú, ako sme ju volali. Tento odtieň sme vyberali asi z 15 modrých farieb a ušili sme niekoľko siluet,“ hovorí Hanečka.

V inauguračných šatách prezidentky Čaputovej možno odčítať ďalší symbol. „Dunaj, ktorý tečie cez Bratislavu. Lodičkový výstrih som chcel týmto prvkom zvýrazniť. Stuha išla od ramena do ruky, ktorá zohrávala veľmi dôležitú úlohu pri pozdrave či podaní ruky. Voda symbolicky prináša nové veci a odplavuje tie staré,“ vysvetlil Hanečka.

Na kritiku šiat reagoval Hanečka s tým, že hodnotenie konkrétneho modelu šiat je záležitosťou subjektívneho názoru. „Konštruktívna kritika má dizajnéra obohatiť, pokiaľ nie je márnomyseľný. Keby ľudia videli prípravu, čomu všetkému sme museli predchádzať a ako sme zohľadňovali pohodlie či transport... Myslím si, že sme našli riešenie, za ktorým si stojím,“ vyhlásil. Doplnil, že iba jeden názor je pre neho v hodnotení dôležitý, a to názor nositeľky. „Pani prezidentka mala jedinú negatívnu poznámku, a to tú, že jej je ľúto, že si ich nemôže obliecť viackrát,“ spresnil.

Hanečka navrhol pre Čaputovú sériu šiat. Okrem inauguračných či tých, v ktorých sa zúčastnila na slávnostnej recepcii v Slovenskej filharmónii, sa v jeho modeli ukáže aj pri príležitosti svojej prvej oficiálnej zahraničnej návštevy v Českej republike na stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom. „Tieto šaty budú intenzívnejšej farby, ktorá má takisto symboliku. Farba je najvýraznejší impulz, pokiaľ ide o šaty jednej farby. Táto farba je hlboká. Šaty budú inej siluety v porovnaní s inauguračnými. Dôraz sme kládli na ramená,“ naznačil Hanečka, pričom farbu nateraz drží v tajnosti.

Zuzana Čaputová bola v sobotu 15. júna oficiálne inaugurovaná a stala sa tak historicky prvou prezidentkou Slovenskej republiky.