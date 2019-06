Vo veku 41 rokov zahynula bývalá volejbalová reprezentantka, polícia varuje občanov

V sobotu vo veku 41 rokov zahynula bývalá slovenská reprezentantka vo volejbale Slávka Mihálová. Nešťastie sa stalo v Senici, keď sa snažila pomôcť susedovi, ktorý sa začal dusiť čpavkom pri čistení studne. Napokon však prišli o život obaja.

Podľa polície bola v studni nájdená 41-ročná žena a 30-ročný muž, ktorý pracoval ako policajný vyšetrovateľ na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Senici.

Mihálová pôsobila počas kariéry v Stropkove, Žiari nad Hronom, Senici či českom Přerove, v reprezentácii odohrala dvanásť zápasov. Informoval o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.

Na archívnej snímke Slávka Mihálová spolu s dcérou, 25. apríla 2007 v Senici. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Polícia varuje obyvateľov Senice

V súvislosti s prípadom úmrtia dvoch osôb polícia žiada obyvateľov v tejto lokalite, aby nevstupovali do studní a nepoužívali vodu zo studní.

"Polícia v Senici na základe odporúčania Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre a Okresného úradu Senica žiada občanov, aby, až do odvolania, v meste Senica v lokalite IBV Mlyny nevstupovali do studní a zároveň nepoužívali vodu zo studní ani na polievanie," uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Na základe meraní Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre boli v studniach namerané vysoké koncentrácie oxidu uhličitého a amoniaku a veľmi nízke koncentrácie kyslíka, ktoré sú podľa polície nezlučiteľné so životom. Počas meraní boli odobraté aj vzorky vody, ktoré budú podrobené skúmaniu.