Matovič o odchode poslancov: Na OĽaNO sa nič nemení, ľudia odchádzajú aj prichádzajú

DNES - 14:17

Na OĽaNO sa nič nemení, ľudia do hnutia prichádzajú aj odchádzajú, sme hnutie so slobodným poslaneckým klubom. V reakcii na odchod piatich poslancov z klubu to v utorok vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.

Matovič pripomenul pravidlo hnutia, že aktuálni poslanci sa na kandidátnu listinu do parlamentných volieb zvyknú zaraďovať na koniec, pretože vždy chcú dávať priestor novým ľuďom. Takto sa podľa neho stali poslancami aj odchádzajúci kolegovia. V utorok ohlásili svoj odchod z klubu poslanci Veronika Remišová, Jozef Lukáč, Soňa Gaborčáková, Anna Verešová a Elena Červeňáková. Remišová zároveň odišla z postu predsedníčky klubu. „Poslanci, ktorí sa chcú stať opäť poslancami, musia ísť na koniec kandidátky a skladať účty svojim voličom," povedal Matovič s tým, že je ľehšie dostať sa do parlamentu, pokiaľ je uchádzač na kandidátke na prvom či druhom mieste. Líder hnutia podotkol, že keby bolo OĽaNO štandardnou politickou stranou, tak by nedali priestor na vrchných miestach kandidátky ľuďom, ktorí aktuálne z klubu odchádzajú. Štyrom z piatich odchádzajúcich poslancov podľa Matoviča povedali, že už nebudú mať miesto na kandidátke do parlamentných volieb. Dôvodom podľa neho je, že robili kampaň iným stranám pred eurovoľbami. „Vyjadrili presvedčenie, že chcú kandidovať v inej strane," dodal. Všetci podľa Matoviča dostali ponuku, či chcú byť členmi hnutia, jediná reagovala pred vyše rokom Remišová, ktorá sa podľa neho ďalej k tomu nehlásila. Remišová v utorok novinárom povedala, že je pre ňu dôležitá politika bez konfliktov a s ľuďmi v regiónoch. „To znamená bez urážok, osočovania, konzistentne a s jasnými riešeniami, ktoré sa nemenia každú chvíľu, s úctou k pravde. Druhá vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je, aby sa politika robila s ľuďmi v regiónoch," vysvetlila s tým, že ľudia v regiónoch najlepšie vedia, ako riešiť problémy a títo ľudia by podľa nej mali mať možnosť podieľať sa na činnosti hnutia a spolurozhodovať o hnutí, za ktoré bojujú.