Parlament nezvolí žiadneho kandidáta na ústavného sudcu, myslí si Fico

Matovič o odchode poslancov: Na OĽaNO sa nič nemení, ľudia odchádzajú aj prichádzajú

DNES - 14:17 Domáce

Na OĽaNO sa nič nemení, ľudia do hnutia prichádzajú aj odchádzajú, sme hnutie so slobodným poslaneckým klubom. V reakcii na odchod piatich poslancov z klubu to v utorok vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.