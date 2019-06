Video: Chobotnica zaútočila na potápačov. K tomuto často nedochádza

Potápači neďaleko ruského Gamovho mysu vo vode stretli až príliš priateľskú chobotnicu. Zviera sa snažilo pricucnúť jednému z nich na driek, no keď sa mu to nepodarilo, skúšalo to s jeho pravou nohou.

Po asi 30 sekundách sa chobotnica vzdala akejkoľvek nádeje a odplávala. Jej správanie nasvedčuje tomu, že si ľudí pravdepodobne pomýlila s korisťou, alebo jednoducho nevedela, o akého živočícha ide.

Chobotnice na svoju obranu pred predátorom zvyčajne využívajú odlišné taktiky. Ak sa im nepodarí kamuflovať v prostredí, môžu z tela uvoľniť čierny atrament, ktorý má slúžiť na pomýlenie žraloka a iných nebezpečných rýb. Ich ďalšou taktikou je odpadnutie jedného chápadla, ktoré slúži na odpútanie pozornosti, zatiaľ čo chobotnica utečie z miesta.

Chobotnica nechcela opustiť duo potápačov