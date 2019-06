Matovič pozval lídrov šiestich opozičných strán na spoločný obed

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič a Zlatica Kušnírová pozvali predsedov demokratických opozičných a mimoparlamentných strán na spoločný obed. Dohodnúť by sa mali podľa Matoviča na spoločných desiatich bodoch programu, ktoré ponúknu ľuďom. Na stretnutie pozvali koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu-OD, stranu Andreja Kisku Za ľudí, SMK, KDH, SaS a OĽaNO. Stretnutie by chceli zorganizovať v nasledujúcom týždni.

Matovič skonštatoval, že stretnutie by ľuďom ukázalo, že vedia hľadať spoločné riešenie. Pred voľbami by tak mohli podľa jeho slov ľuďom ponúknuť „desatoro spoločného programu“. Poznamenal, že ak by týchto šesť strán po budúcich parlamentných voľbách vytvorilo vládu, týchto desať bodov bude prijatých a ľudia sa slobodne rozhodnú, ktorej z nich viac veria. „Budú vedieť, že ktorúkoľvek z týchto strán budú voliť, tak desať konkrétnych bodov, na ktorých sa dohodneme, bude splnených,“ zdôraznil Matovič.

„Chcela by som, aby sa práve opozičné demokratické strany spojili, sadli si na spoločný obed, dohodli sa na spoločných riešeniach,“ povedala Kušnírová s tým, že spoločnú víziu by mali predstaviť ešte pred voľbami, aby ľudia videli alternatívu.

Matovič doplnil, že vzhľadom na to, že PS a Spolu-OD rovnako ako Andrej Kiska zatiaľ vylučujú spoluprácu so stranou Sme rodina, pri pozvaní na spoločný obed ju nespomenul.