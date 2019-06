Mladý motorkár porušil dopravné predpisy, zaplatil za to životom

Pri dopravnej nehode v okrese Rožňava prišiel o život 28-ročný motocyklista. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, k zrážke došlo v pondelok (17. 6.) popoludní.

„Podľa doterajších zistení mal muž z Rožňavského okresu so svojím motocyklom predchádzať vozidlá na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou a náhle vojsť do jazdnej dráhy 43-ročnému vodičovi smerujúcemu s vozidlom Ford Galaxy od mesta Rožňava na obec Betliar, ktorý na križovatke ulíc odbočoval vľavo smerom na Betliarsku Mašu. Po zrážke utrpel motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ spresnila. Vodič auta, ktorý zranenia pri dopravnej nehode neutrpel, sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

„To, či motocyklista pred jazdou požil alkohol, prípadne iné návykové látky, určí pitva. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Ivanová.

Polícia avizuje, že v súvislosti s letnou turistickou sezónou v Košickom kraji vo zvýšenej miere zameria svoju pozornosť aj na dvojkolesových účastníkov cestnej premávky, ktorí patria medzi zraniteľnejších. Pripomína, že za desať rokov pribudlo na slovenských cestách viac ako 133.000 motocyklov.