Prevážanie psa v aute počas horúčav má svoje pravidlá, venujte im pozornosť

Cestovanie so štvornohým parťákom je čoraz populárnejšie, či už ide o výlety do prírody, k jazeru alebo aj na dovolenky. Viete ale, čo by ste mali urobiť, aby ste svojho psíka chránili pred horúčavami?

Ľudia majú často mylné predstavy o tom, čo je pre ich domáceho miláčika dobré a čo nie. V konečnom dôsledku na to doplácajú ich štvornohí spoločníci, pre ktorých to môže mať negatívne následky. Riaďte sa nasledujúcimi tipmi od odborníkov a uľahčíte tým prevoz psíka na kratšie aj dlhé trasy. Klimatizácia vs. otvorené okno Priznajme si, že je rozkošné vidieť psíka s trčiacou hlavou z auta, ako mu vejú uši a má vyplazený jazyk vo vetre. Zdá sa, že je mu to veľmi príjemné, avšak nie je to najlepší spôsob, ako psíka schladiť a rozhodne nie najbezpečnejší. Počas jazdy mu totiž môže do úst, očí aj uší nalietať rôzny hmyz a spôsobiť mu infekcie. Klimatizácia poskytuje stále prúdenie chladnejšieho vzduchu bez ohľadu na rýchlosť auta a je bezpečnejšia. Skôr, ako začne byť klimatizáciu cítiť, môžete trošku pootvoriť aj okno. Prevážanie psa v kufri auta Mnoho ľudí preváža psa v batožinovom priestore, pretože je to praktickejšie. Nevýhodou však je, že klimatizácia nemá na tento priestor takmer žiadny dosah. V tom prípade treba siahnuť po doplnkoch ako chladiaca podložka. Tá zároveň slúži ako ochrana poťahov pred chlpmi, je vodeodolná, takže na ňu môžete psíka umiestniť aj po kúpaní a pes na nej môže pohodlne ležať. V ponuke sú tiež chladiace tričká. Pravidelné prestávky Dieťa dokáže dať najavo svoj diskomfort pri dlhšom cestovaní, ale pes nie. Nevie vám povedať, že je smädný alebo sa potrebuje ponaťahovať. Mali by ste na to myslieť a dopriať mu dostatočne veľa prestávok, počas ktorých mu je k dispozícii miska s vodou, prípadne malá maškrtka a aspoň kúsok zelene na vyvenčenie. Čo robiť, ak vidíte osamelého psa v aute počas horúčav? V prvom rade si treba všimnúť, kde je auto zaparkované. Ak je zaparkované pri malom obchodíku a pes má pootvorené okno, je pravdepodobné, že jeho majiteľ sa zachvíľku vráti. Ak je však odparkované pri nákupnom centre a na slnečnom mieste, môže to byť pre psíka veľmi nebezpečné. Všimnite si, či je na čelnom skle parkovací lístok s časom príjazdu a prípadne dobou, kedy parkovné končí a ak sa vám zdá čas pridlhý alebo je pes v zlom stave, dajte vyhlásiť EČV na informáciách. Ak takáto možnosť nie je, zavolajte políciu. Nesnažte dostať psa von na vlastnú päsť bez prítomnosti polície, mohli by ste si zavariť na pekný problém. Kedy začína byť teplota nebezpečná? Auto funguje ako skleník. Ak je vonkajšia teplota povedzme 27 stupňov, v priebehu pár minút môže byť teplota v stojacom aute až 50 stupňov. V prípade, že je vonkajšia teplota nad 21 stupňov, nenechávajte vášho psa v aute osamote. Čo robiť v prípade úpalu? Aj pes môže dostať úpal rovnako ako človek. Pes sa ochladzuje iba prostredníctvom vyplazeného jazyka a labiek. Ak pes neustále dychčí a stráca koordináciu, môže začať zvracať alebo celkom skolabovať. V takomto prípade treba psa položiť do chládku a dať mu malé množstvo vlažnej vody. Môžete ho tiež zabaliť do vlhkého uteráka a v prípade straty vedomia volajte veterinára. Špeciálna výbava pre psov Majitelia áut niektorých značiek si môžu priplatiť aj za doplnkovú výbavu pre psa, ktorá obsahuje napríklad vyberateľnú prepravku pre menšie plemená, výklopnú mrežu pre väčšie plemená, ľahko umývateľnú rohož v batožinovom priestore (aj po stranách), rozkladateľnú rampu a v neposlednom rade prenosnú sprchu. Tá má slúžiť najmä na umytie špinavých labiek, ale využiť sa dá aj na osvieženie v lete. Obsahuje 6,5 litra vody, čo by malo vystačiť na 5 minút umývania. Zopár tipov na záver Nezabúdajte na bezpečné upevnenie psa aj v kufri auta.

Na dlhé trasy vyrazte skoro ráno alebo neskoro večer, kedy je menšia premávka a chladnejšie počasie.

Začnite s cestovaním už od šteniatka, aby si pes zvykol a nemal stres.

Nekŕmte psa minimálne 2 hodiny pred dlhšou cestou.

Ako maškrtu počas horúcich dní použite chladenú mrkvu alebo chladené maškrtky ukryté v hračke, ktoré pes rýchlo nezhltne.

Ak máte bieleho psa, nakrémujte mu ňufák a uši opaľovacím krémom.

Nikdy nenechávajte psa v aute osamote, ak je viac ako 21 stupňov. Zdroj: Autoviny.sk