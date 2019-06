Bugár chce v súvislosti s ústavnými sudcami počkať na stanovisko Čaputovej

Tlmočiť by ho mal koalícii predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po utorkovom (18. 6.) stretnutí s novou hlavou štátu. Bugár tak chce predísť polemike o počte potrebných kandidátov, ktorých majú poslanci zvoliť.

„Máme jeden problém, ktorý už aj minule vyvolal polemiku, že koľkých kandidátov má NR SR zvoliť. Lebo pán prezident vymenoval len určitý počet,“ povedal Bugár s tým, že nevedia, čo prezidentka urobí. Dodal, že hrozia ďalšie spory iných kandidátov, že ich práva alebo možnosti stať sa ústavným sudcom boli nejakým spôsobom znemožnené.

„Preto by bolo oveľa čistejšie, keby pani prezidentka jednoznačne povedala, či vymenuje a koľkých,“ skonštatoval Bugár s tým, že potom by sa dalo povedať, koľkých ešte treba zvoliť. Počkať chce na jej vyjadrenie, ktoré im bude v utorok tlmočiť Koaličná rada.

Danko je za to, aby parlament zvolil ďalších kandidátov na sudcov ÚS. Po pondelkovej Koaličnej rade dodal, že nemá problém s tým, aby parlament zvolil ďalších, ale v koalícii sú pripravení na rôzne varianty. V tejto súvislosti sa podľa jeho slov Koaličná rada ešte raz stretne.

Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica by mala prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať z doteraz zvolených kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR troch. „Pokiaľ to neurobí, nemáme dôvod voliť,“ avizoval po pondelkovej Koaličnej rade. V opačnom prípade by podľa jeho slov vzniklo riziko rôznych žalôb. Fico nepredpokladá, že by pristúpili k voľbe kandidátov na štvrtkovom (20. 6.) rokovaní parlamentu.

Prezidentka Čaputová v rozhovore pre TASR avizovala, že bude postupovať podľa Ústavy SR. „Počkám, kým si parlament splní svoju povinnosť a navolí dostatočný počet kandidátov,“ povedala.

Poslanci budú chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR vyberať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Voľba sa má konať vo štvrtok 20. júna. Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet, čiže 18 kandidátov, spolu ich zvolili zatiaľ 12.

Na Ústavnom súde SR sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Z celkového počtu 13 sudcov je aktuálne obsadených sedem miest. Predsedom ÚS je Ivan Fiačan.