Video: Policajti zaútočili na „agresívneho“ chodca. Záznam ale svedčí o niečom inom

Baltimorská polícia sa zmieta v škandále. Dvaja jej príslušníci spacifikovali muža, ktorý podľa nich javil známky agresívneho správania, hoci záznam z kamery pripevnenej na uniforme jedného z nich vypovedá o rozličnom chode udalostí.

Tvorcom incidentu mal byť seržant Ethan Newberg, ktorý zaútočil na Leeho Dotsona prechádzajúceho cez cestu. Celou svojou váhou ho pritlačil k mokrej vozovke, zatiaľ čo jeho kolega odohnal okoloidúcich a nasadil mu putá. Ako vidno na videu, zatýkaniu skutočne nepredchádzalo násilné správanie zadržaného.

Baltimorský policajný komisár Michael Harrison vyhodnotil záznam v prospech zadržaného a Newbarga prepustil zo služby. Ten bol okrem toho obvinený z útoku, neoprávneného zadržania a zneužitia právomoci verejného činiteľa.

More unedited body camera video of confrontation between police & man in SW #Baltimore Police dropped charges against man; Sgt. Ethan Newberg suspended. (Warning: language!) @FOXBaltimore pic.twitter.com/1IPVCn57iI