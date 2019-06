Transparency International vyzvala Babiša, aby sa jej ospravedlnil

Organizácia Transparency International (TI) vyzvala formou predžalobnej výzvy českého premiéra Andreja Babiša, aby sa ospravedlnil za svoje vyhlásenia, že TI je skorumpovaná. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Novinky.cz s tým, že za "nepravdivé osočenie" sa má Babiš českej TI ospravedlniť do týždňa v liste.

„Počas posledného roka ste opakovane a často označili môjho klienta za skorumpovaného, a to rôznymi spôsobmi,“ povedal na margo premiéra Babiša advokát TI Pavel Uhl. „Môj klient je právnická osoba, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete podobných neziskových organizácií, ktoré bojujú za transparentnosť a s korupciou,“ dodal.

Organizácia v predžalobnej výzve dodáva, že Babišove slová znamenajú závažný zásah do jej povesti. „Pretože ich činíte opakovane a spôsobom, ktorý s týmto vaším postojom zoznamuje značnú časť verejnosti,“ píše sa vo výzve.

Babiš by tak mal do siedmich dní zaslať TI list, v ktorom sa ospravedlní za „nepravdivé osočenie“. Podobný list adresuje aj úradu vlády, ktorý by sa mal podľa predstáv TI ospravedlniť za Babiša v mene republiky. Babiš by sa mal navyše ďalších urážok zdržať.

Novinky.cz uviedli, že český premiér Babiš v súvislosti s TI používa najčastejšie termín „skorumpovaná neziskovka“. Toto slovné spojenie opakuje aj v Snemovni a počas rozhovorov s novinármi.

Transparency International dlhodobo upozorňuje napríklad na Babišov konflikt záujmov, ktorým sa zaoberá aj Európska komisia.