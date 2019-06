Video: Vojnový veterán slávil narodeniny v lietadle. Takéto prekvapenie mu dala posádka

Americká aerolínia Southwest Airlines je známa svojou pohostinnosťou voči zákazníkom. Spoločnosť si zakladá na image dobrých samaritánov, a jej zamestnanci sa k pasažierom správajú ako k rodine.

Podobnej úlohy sa zhostila aj posádka letu, v ktorom sedel 100-ročný veterán. 12. júna mal dedko sláviť 101. narodeniny, a letušky mu spolu s klientmi prichystali milé prekvapenie. V kabíne lietadla zhasli všetky svetlá a ostali svietiť len tie nad hlavami zákazníkov.

Starý pán si mohol niečo zaželať, a ostatní symbolicky zhasli svoje svetlá ako sviečky na torte. Samozrejme, nemohla chýbať pieseň Happy Birthday to You (Veľa šťastia, zdravia).

@SouthwestAir being the baller airlines that they are took time out to sing Happy Birthday to a WWII vet! #flight2425 pic.twitter.com/bManMLljJw