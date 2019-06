7 dôvodov, prečo fotky vašich detí nepatria na internet

Keď sa z páru stanú rodičia, so svojou radosťou z príchodu potomka na svet sa okamžite podelia aj s priateľmi na sociálnych sieťach. Začína to zábermi s novorodencom, a niekedy to pokračuje až do neskorej puberty.

Nadšení rodičia často zabúdajú na to, že zverejňovanie fotografií detí ich môže priviesť k neželaným, niekedy až rizikovým situáciám. Toto sú len niektoré z najdôležitejších dôvodov, prečo by ste si svoj zámer mali rozmyslieť.

1. Ostatní budú poznať ich polohu

Foto: Georgejmclittle/Shutterstock.com

Väčšina sociálnych sietí dnes po zverejnení fotografie informuje o mieste, kde vznikla. Ak si deti fotíte doma, každý, kto získa prístup k fotografii, sa tak dozvie, kde bývate. Môže to znieť banálne, ale vás aj vaše deti to vystavuje riziku prepadnutia, unesenia či lúpeže.

2. Ostatní budú vedieť, ako vaše dieťa vyzerá

Rodičia, ktorí denne zverejňujú novú fotografiu svojej ratolesti na internete, by si mali dať pauzu. Časté zverejňovanie fotografií dieťaťa dáva ostatným príležitosť dobre si ho poprezerať z každej strany, čo útočníkovi môže prísť vhod. Fotografie pokojne zverejňujte aj naďalej, ale robte to s rozumom.

3. Prístup k osobným údajom

Niektorí rodičia neostávajú len pri fotkách. Okrem obrázkov detí sa s celým svetom podelia aj o ich výšku a váhu, farbu očí, stravu alebo program počas dňa. Ak sa takéto citlivé informácie dostanú do rúk nesprávnych ľudí, vyjde vás to draho.

4. Zázraky so softvérom

Ak si z tohto článku vezmete len jednu vec, malo by to byť to, že na sociálnych sieťach by ste nikdy nemali zverejňovať detailný záber na tvár vášho dieťaťa. Možno ste počuli o počítačových programoch, ktoré dokážu nahradiť tváre v nemravných filmoch tvárami známych hercov, spevákov či modelov a modeliek. Táto praktika sa týka aj malých detí.

5. Priťahujete pozornosť nesprávnych ľudí

Foto: Minerva Studio/Shutterstock.com

Čudovali by ste sa, koľko ľudí na sociálne siete chodí len preto, aby z nich získali fotografie malých detí a zverejnili ich na stránkach, na ktorých by ich nechcel vidieť žiaden rodič. Hoci takéto správanie priamo neohrozí život vášho dieťaťa, jednoznačne tým riskujete jeho povesť.

6. V budúcnosti sa toho nezbavia

Nie práve vydarené fotografie s vašimi deťmi by ich potenciálnych zamestnávateľov v budúcnosti síce nemali zaujímať, no nejdeme tvrdiť, že to tak aj je. Zábery na ratolesť, ktoré ju nezobrazujú v tej najlichotivejšej forme, môžu naštrbiť dôveru či serióznosť človeka v budúcnosti. Nepomôže, ani keď ich zmažete – dnes sa k takýmto informáciám dá ľahko dostať aj po zmazaní. Najlepšie urobíte, keď si ich necháte pre seba.

7. Šikana rovesníkov

Ani vy nie ste hrdí na to, keď vaši rodičia pred ostatnými vyťahujú rodinný album a všetkým hovoria o vašich nerestiach z detského veku. Predstavte si, že by sa k takýmto fotkám dostali vaši spolužiaci, kolegovia či kamaráti. Uvidí ich jednoducho celý svet bez toho, aby vaše dieťa mohlo zasiahnuť. Nečudujte sa, že sa mu preto v škole môžu posmievať.

Ak vám ani toto nestačí,...

Ak vás ani tieto argumenty, prečo nezverejňovať fotky detí na internete, nepresvedčili, poslúžte si, a zverejnite ich. Nerobte to ale často a vyhnite sa zverejneniu podrobných informácií, trápnych momentiek alebo polohy, kde bývate.

Okrem toho sa nezabudnite postarať aj o súkromie vášho účtu na sociálnej sieti. Napríklad na Facebooku je možné nastaviť si zdieľanie príspevkov len s ľuďmi, ktorých máte uložených v priateľoch, čo vám značne zjednoduší situáciu a odstráni obavy.