Rozprávkový zámok tento rok učí deti, aké dôležité je snívať

„Inšpiráciou pre 23. Rozprávkový zámok sa nám stala kniha od Lymana Franka Bauma Čarodejník z krajiny Oz. Príbeh je o Dorotke, ktorá putuje v našom prevedení po zámku a stretáva troch kamarátov hľadajúcich odvahu, srdce a rozum,“ priblížila pre TASR organizátorka podujatia Petra Roháčová Čavojská.

Príbeh podľa nej hovorí o splnených snoch a sile vlastnej viery. „Tento rok sme sa rozhodli dať do našich rozprávok myšlienku Stanú sa zázraky, ak vieru máš. Aj nám sa stane to, že strašiak, plecháč, lev a Dorotka verili a snívali o niečom a nakoniec im to vyšlo,“ vysvetlila.

Po rozprávkach od Pavla Dobšinského či Hansa Christiana Andersena siahla organizátorka po americkej rozprávke. „Mám rada takéto rozprávky, ktoré sú vlastne vymyslené, je tam veľa fantázie a farebná krajina, dejú sa tam zvláštne veci. Musím povedať, že každým rokom prichádzame na to, že máme náročnejšieho a náročnejšieho klienta, a tým sú práve deti,“ podotkla Roháčová Čavojská.

Na 23. ročníku podujatia približuje návštevníkom príbeh malej Dorotky a jej kamarátov približne 70 účinkujúcich, hercov, tanečníkov a spevákov. „Režisérom je opäť Róbert Mankovecký, ktorý nám každoročne pripravil okrem scenára a réžie aj hudbu. V závere odznie opäť naša myšlienka a hlavne pesnička z filmu Čarodejník z krajiny Oz, kde ju spievala Judy Garlandová a dostala za ňu Oscara. Čarodejníka z krajiny Oz som chcela na zámku robiť už dlhšie a práve táto pesnička ma k tomu priviedla,“ dodala organizátorka podujatia.

Prekvapenie čaká na všetky Dorotky a Doroty, ktoré pri vstupe na prehliadku zámku dostanú od organizátora podujatia darček. Podujatie Rozprávkový zámok si návštevníci Bojnického zámku budú môcť pozrieť ešte v nedeľu a od 19. do 23. júna.