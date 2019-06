Čaputová vie, čo trápi seniorov, skonštatovali hostia po slávnostnom obede

„Veľmi si to vážime, je nás tu päť z Pezinka, sme veľmi radi, že sme tu mohli byť s ňou a podporiť ju,“ povedala pre TASR Alžbeta Strapáková, ktorá vedie v Pezinku spolok Živena. „Rozprávali sme sa o všetkých problémoch, ktoré čakajú nás aj ju. Pani prezidentka to bude mať veľmi náročné, ale budeme jej držať palce, aby všetko zvládla,“ dodala s tým, že s Čaputovou už spolupracovala v minulosti na rôznych projektoch. „Myslím si, že pani prezidentka vie, čo trápi seniorov,“ dodala Strapáková. Pozvať seniorov bol podľa nej od prezidentky ten najsprávnejší krok.

Prezidentka sa podľa Márie Šimnovej rozprávala so seniormi o konkrétnych aktivitách a problémoch, ktoré ich trápia. „Hovorila som s ňou o organizácii Stále dobrí, čo je spolok pre dôchodcov v Bratislave a okolí. ... Pani prezidentka je pre mňa jedna inšpirujúca úžasná žena, nielen pre mňa, ale aj pre všetky generácie Slovákov,“ uviedla pre TASR Šimnová.

Štefan Sulík pricestoval na obed s prezidentkou z Piešťan. Angažuje sa v organizácii AkSen (skratka „aktívny senior“, pozn. TASR), ktorá pre seniorov organizuje tanečné či jazykové krúžky a rôzne ďalšie aktivity. „Z jej predchádzajúcich prezentácií viem, že jej veľmi záleží na senioroch, čo sa mi páči, lebo tá podpora je všelijaká. Začalo to týmto a plus to chce viac rozšíriť a zintenzívniť,“ skonštatoval témy rozhovorov s novou prezidentkou.

Cieľom obeda bolo podľa slov Kancelárie prezidenta SR upriamiť pozornosť na dôležitú a zanedbávanú tému, akou je starostlivosť o starších obyvateľov a obyvateľky Slovenska.

V sobotný podvečer Čaputová položila veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na bratislavskom Devíne. Cestou z Devína položila kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na bratislavskom Ondrejskom cintoríne. Deň inaugurácie ukončí nová prezidentka SR slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.