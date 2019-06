Truban: Viem, že Čaputová bude skvelá prezidentka a že nám bude inšpiráciou

Jej inauguráciu považuje za historický okamih. Podpredseda strany Ivan Štefunko pre TASR doplnil, že Čaputová to zvládne, pretože má plno rozvážnosti a múdrosti. Europoslanec a podpredseda PS Michal Šimečka vyzdvihol jej vnútornú silu.

„Viem, že Zuzana Čaputová bude skvelá prezidentka, že nám bude inšpiráciou a vzorom a že ukáže novú generáciu politiky, ktorá spája ľudí na Slovensku a vedie našu krajinu k lepšiemu. Slovensko môže byť vzorom aj pre Európu a svet – Zuzana ako prezidentka je toho dôkazom,“ uviedol Truban.

Poznamenal, že pred piatimi rokmi sa na inaugurácii stretol prvýkrát s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom. „Povedal som mu, že som veľmi rad, že bol zvolený – a to stále platí,“ dodal.

Šimečka verí, že Čaputová bude v politike otvárať aj témy, ktoré rezonovali počas jej kampane. Medzi nimi vyzdvihol spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť. „Za mňa je kľúčové aj to, že bude obhajovať miesto Slovenska v Európskej únii, jasnú proeurópsku a proatlantickú orientáciu a som presvedčený, že bude veľká prezidentka,“ skonštatoval pre TASR.

Zaželal jej trpezlivosť, rozvahu a múdrosť. „Nebude to mať ľahké. Ale myslím si, že má presne tie vlastnosti aj osobnostné kvality, akoby vnútornú silu, že to zvládne a ani jej to nemusím želať,“ dodal.

Štefunko jej okrem pokoja a rozvážnosti želá aj veľa múdrych rozhodnutí. „Ja viem, že to zvládne, lebo je presne taká, ako som hovoril - má plno rozvážnosti a múdrosti,“ povedal.